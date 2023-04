Andalucía entre tod@s presentará candidatura para las elecciones del 28 de mayo

Manuel Ortega, líder de diferentes movimientos ciudadanos en Córdoba durante las últimas décadas, encabezará un proyecto para las próximas elecciones municipales: Andalucía entre tod@s. El partido quiere representar a todos los sectores cordobeses que “han sido marginados” por el Ayuntamiento y denuncia “la mala gestión” del alcalde, José María Bellido, durante sus cuatro años de mandato.

“El objetivo de esta candidatura es intentar que estén representados el máximo número de barrios posibles, de modo que hagamos hincapié en que los barrios existen y son parte fundamental de una ciudad como Córdoba”, ha afirmado Ortega, en una rueda de prensa a las puertas de Capitulares.

Ortega ha “prometido” que en su partido no habrá promesas, ya que “no hacen falta más palabras vacías, sino más acción por y para esta ciudad”. “Durante los últimos años lo único que han hecho en el Ayuntamiento es subir sus salarios”. Ortega también ha añadido que “nunca ha sido tan necesario un cambio de aires” y ha catalogado como “ineptos e ineficientes” a los políticos responsables de la ciudad. “Parece que cuanto más ineficiente y despreocupado eres, más posibilidades tienes de ascender. Estamos hartos”, ha afirmado el candidato.

El movimiento Andalucía entre tod@s quiere llevar “los problemas reales” de los cordobeses a la política. Ortega denuncia la “indiferencia” del Ayuntamiento hacia los barrios más habitados de la ciudad y señala la importancia de cuidar las “fortalezas” de Córdoba, en referencia al turismo y las escasas pernoctaciones de turistas que recibe la ciudad.

“Los barrios de clase trabajadora más habitados de la ciudad están desamparados. Podemos dar un paseo por la ciudad y observamos la dejadez, abandono y maltrato de los barrios más populosos. La suciedad se los come y el alcalde no hace nada (…) Bellido se permite el lujo de decir que el paro ha disminuido; quizá tenga que ver con los tres mil cordobeses que se han ido a buscarse la vida fuera de la ciudad. No podemos permitir que una ciudad que vive principalmente del turismo esté tan maltratada”, ha denunciado el candidato.

Por último, Ortega ha incidido en que la mayoría de los políticos llevan ejerciendo “toda su vida y tienen cero días contabilizadas en vida laboral. Nosotros tenemos bastantes días cotizados, muchos días y muchos años, sabemos como funcionan las cosas”, ha concluido.