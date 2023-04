Córdoba sigue siendo la provincia con menos pernoctaciones turísticas de Andalucía

Sigue siendo la asignatura pendiente del turismo cordobés. Córdoba es la provincia andaluza con menos pernoctaciones por turista de toda Andalucía, según la última Encuesta de Coyuntura Turística difundida este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Un ejemplo: a Córdoba llegaron en marzo más turistas que a Almería. Pero las pernoctaciones en Almería fueron más altas. En Córdoba, un turista duerme, de media, 1,7 noches. En Almería, 2,9 noches. El aumento de las pernoctaciones es proporcional además al de los ingresos.

Poco a poco, el turismo va recuperando la normalidad de los años previos a la pandemia de coronavirus. Los datos de marzo de 2022 en Córdoba son muy similares a los de ese mes en 2017, pero lejos aún del récord del 2016. No obstante, los problemas siguen siendo los mismos: el turista no se queda a dormir en los hoteles de la provincia. En Andalucía, un turista duerme de media 2,4 noches en un establecimiento hotelero de la comunidad. Málaga es la provincia con más pernoctaciones, tres justas. Córdoba, la que menos.

En la provincia de Córdoba hay 7.280 plazas de hotel disponibles. En marzo, la ocupación media fue del 54%. Durante los fines de semana, la ocupación en la provincia es del 71%. Son datos también inferiores a la media andaluza. El sector emplea a 831 personas en los 74 establecimientos hoteleros que hay en la provincia de Córdoba, según la encuesta del INE.

La tarifa media diaria en Córdoba es de algo más de 73 euros la noche por habitación, según los datos del mes de marzo, que subirán durante el Mayo Festivo. En Sevilla se rondan los 100 euros por habitación y noche. La media andaluza en marzo fue de 87 euros, según los datos disponibles en el INE. Los precios en Córdoba han aumentado en casi un 7% durante los últimos años.

El número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros andaluces alcanzó los 3,35 millones en marzo, lo que supone un aumento del 19,8% frente a la cifra registrada en el mismo mes de 2022, cuando se registraron 2,83 millones de pernoctaciones, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, las 3.359.313 pernoctaciones registradas este pasado mes no llegan a las registradas en 2019 --año antes de la pandemia del coronavirus-- cuando se alcanzaron 3.758.094, y suponen un 10,6% menos.

Por su parte, la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió un 9,12% en el tercer mes del año, cuando a nivel nacional se incrementó en un 10,52%.

Andalucía se coloca en primera posición como destino principal del total de viajeros en España en marzo, con 1.420.409 (19,8%), le siguen Comunidad Valenciana (13,6%) y Cataluña (12,9%).

Los más de 1,42 millones de viajeros de marzo suponen un 23,76% más que el mismo mes de 2022 y muy cerca de los 1.466.711 de los viajeros que llegaron a Andalucía en el segundo mes de 2019. Del total de viajeros el mes pasado, 812.507 residen en España y 607.902 proceden del extranjero.

Asimismo, Andalucía tenía el pasado mes de marzo 2.376 establecimientos abiertos (125 más respecto al mismo mes del año pasado), con 227.952 plazas estimadas, un 6,7% más que en el mismo mes de 2022. El grado de ocupación por plaza fue del 47,16%, y del 55,45%, en fin de semana.

Los establecimientos hoteleros andaluces emplearon a 29.844 rabajadores en el mes de marzo frente a los 25.909 del mismo mes del año anterior, una diferencia del 15,2%.

En Andalucía, la facturación por habitación ocupada (ADR) fue de 86,90 euros de media, un 9,58% más que el año anterior, mientras que los ingresos por habitación disponible (RevPar) fueron de 51,39 euros --un 24,93% más--.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 20,6 millones el pasado mes de marzo, lo que supone un aumento del 17,1% respecto al mismo mes del año anterior, cuando hubo 17,6 millones.

Por otra parte, los hoteles de nuestro país facturaron 99,3 euros de media por habitación ocupada, un 11,0% más que el mismo mes del año anterior.

Las pernoctaciones de los viajeros residentes en España superaron los 6,4 millones, lo que representa un 38,3% del total. Por su parte, las de los no residentes se situaron por encima de los 10,3 millones.

La estancia media desciende un 4,0% respecto a marzo de 2022, situándose en 2,8 pernoctaciones por viajero.

Así durante los tres primeros meses de 2023 las pernoctaciones se incrementan un 26,6% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzan un nivel similar a las de los tres primeros meses del año 2019.

