Amplían el plazo para acabar las obras del parque del Tablero por el calor y la falta de material

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la concesión de una prórroga de un mes más a la empresa Excavaciones Leal, que está ejecutando la reforma del parque de El Tablero. El Consistorio ha atendido la petición de la empresa, que aseguraba que tanto el calor como la falta de material le estaba complicando los plazos de entrega.

En concreto, la compañía ha asegurado en una comunicación remitida al Ayuntamiento que estaban encontrando “plazos de entrega muy largos por proveedores” de mobiliario urbano y la zona de juegos. La fecha de entrega prevista era finales de octubre. También está habiendo problemas con las entregas para la mejora de la iluminación.

Además, está habiendo problemas con las altas temperaturas de octubre. Así, la empresa señala que el calor le está impidiendo instalar el llamado pavimento ecológico del parque de El Tablero. Se ha comenzado a instalar “en algunos tramos” pero “el resultado no ha sido favorable”, por lo que se quería esperar a que menguasen las altas temperaturas para esta época del año.

El calor también ha obligado a aplazar la siembra de arboleda. Se ha previsto iniciar la siembra y el trasplante a finales de mes y en noviembre, “aunque la previsión no es favorable”, asegura la empresa.

Además de recuperar este espacio como zona de estancia deportiva y de ocio, el Ayuntamiento busca potenciar potenciar las conexiones con otros parques y jardines de la ciudad como es el de La Asomadilla, el Parque del Canal y o el de El Patriarca.

En primer lugar se mejora el pavimento de los caminos que presentan un estado muy degradado y el drenaje de los terrenos, que en época de lluvia se inundan, haciendo prácticamente imposible el uso y disfrute de estos espacios. Se remodela el ajardinamiento existente, actualmente bastante deficiente, mediante inclusión de zonas de pradera y mejoras en la arboleda, incrementando los árboles de sombra que ofrezcan protección a las personas que utilizan el recorrido, sobre todo en los meses de mayor soleamiento.

Asimismo, se ejecuta la red de riego necesaria, así como la puesta en marcha y aprovechamiento para el riego de los pozos existentes en la zona dotándolos de infraestructura necesaria para un uso sostenible.

En cuarto lugar, se mejora el equipamiento urbano y deportivo mediante la instalación de aparatos para la práctica de ejercicio físico: aparatos para mayores, equipamiento deportivo de calistenia, street workout, etc. Esto se completará con la inclusión de un parque infantil, con áreas de juego inclusivas, y zonas de descanso y recreo.

A su vez, se mejora la iluminación, sustituyéndola por led, y se incrementará en los acerados y en el interior del jardín ya que actualmente los árboles dejan muchas zonas en sombra. Se incluirá también acerado junto al carril bici y a zonas de acceso y se instalará cartelería en todo el recorrido de fomento y divulgación de los valores ambientales y culturales del entorno, como es la estructura hidrológica que existió en la zona, dando a conocer los vestigios existentes n las zona (albercas y pozos de origen islámico, pozo romano en Avenida. Del Brillante, etc).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!