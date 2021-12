El alcalde deja las medidas para Navidad en manos del Gobierno y la Junta

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha señalado que, de momento, siguen en pie las celebraciones navideñas, y están pendientes de las medidas que tomen en el Comité Interterritoria entre Gobierno Y las comunidades autónomas en la tarde de este miércoles. Igualmente, ha señalado que aunque los datos son "terribles", las cifras de hospitalizaciones y de ingresos en UCI, no son tan importantes. "Comparándolo con la evolución de los contagios, no tiene nada que ver la tensión hospitalaria con la vivida en otros momentos", ha expuesto. Por ello, ha recomendado "no perder los nervios".

Bellido ha expuesto que lo importante es frenar el aumento de los positivos en la provincia y en la capital que están subiendo "de manera desbocada" ya que, si no se frenan, "los hospitales acabarán llenos". Sin embargo, el regidor ha manifestado que desde el gobierno municipal esperan una respuesta por parte del Gobierno central y que se "marquen las pautas". Ante la falta de epidemiólogos o médicos en la plantilla "que digan las medidas más adecuadas en cada momento", ha indicado que deben hacerlo los expertos del comité. Por esto, ha declarado que está a la espera de que en la conferencia de presidentes salgan unas pautas comunes y medidas "para las fiestas que vienen".

De igual manera, ha asegurado que las recomendaciones que recoja la Junta se cumplirán "a rajatabla", pero ha determinado que no tiene sentido que cada ayuntamiento adopte medidas, "sin que la autoridad sanitaria sea quien la recomiende". Para los eventos principales de estas fiestas, ha señalado que "queda tiempo" y no hay urgencia". Además, ha confirmado que su gobierno está preparado "para todos los escenarios".

Como ejemplo de estas actividades y las modificaciones que podrían adoptar, ha expuesto la Cabalgata de Reyes, para la que "si se dice que no se puede celebrar, no se celebrará". Además, ha explicado que están listos para adaptar la cabalgata convirtiéndola en una estática o "para que esta pase por las avenidas más anchas" de la ciudad.

Por último, Bellido ha asegurado que si el Gobierno no establece ningún tipo de pauta, tomarán decisiones. "Cuando digan qué pautas marcan, las tomaremos", y en el caso de que no haya medidas comunes, las adaptarán "en protección de la salud y en criterio de máxima prudencia" en Córdoba.