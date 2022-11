El alcalde asegura que las presuntas irregularidades en facturas de Infraestructuras se detectaron gracias a los nuevos controles en el área

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que las presuntas irregularidades en nuevas facturas del área de Infraestructuras por las que se ha abierto una información reservada en la Asesoría Jurídica municipal y se ha dado parte a la Policía Nacional, se han detectado gracias a los nuevos controles establecidos en este área municipal tras el caso Infraestructuras que se investiga en los juzgados y que mantiene imputados a un funcionario y a la excoordinadora del área.

Guía para no perderse en el ‘caso Infraestructuras’

Saber más

Este lunes se conocían las sospechas de irregularidades en facturas pendientes de pago del área de Infraestructuras sobre las que había dudas de que dichos servicios y prestaciones se hubieran llevado a cabo realmente. Asimismo, se ha detectado un aumento de facturas de menos de 500 euros, umbral económico a partir del cual se habían reforzado los controles para evitar presuntos fraudes como los que se investigan ya en los tribunales en contratos del área de Infraestructuras.

Bellido ha explicado que, después de que se hallaran indicios de delito en contratos del área de Infraestructuras de 2020 y esto acabase en los tribunales junto a un segundo episodio de contratos desde 2012 hasta el actual mandato, el gobierno municipal estableció este año 2022 “muchos más controles sobre los contratos e incluso sobre facturas por debajo de 3.000 euros”, los denominados contratos menores que por ley tienen menor fiscalización. De hecho, se estableció que hubiera que ofrecer a tres empresas los contratos entre 500 y 3.000 euros y no solo a una como marca la norma.

“En segundo lugar, pusimos más personal técnico para hacer esas funciones de control”, ha dicho, por lo que a su juicio ahora “se demuestra que empiezan a funcionar esos controles, porque hemos detectado esas irregularidades a la hora del ejercicio contable para el pago de las facturas”.

Ahora, el Ayuntamiento ha ordenado una información reservada a la Asesoría Jurídica para analizar todas las facturas sobre las que recaen la sospechas, para determinar si hay responsabilidades administrativas de los responsables de dichos contratos. Asimismo, esta información se ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que investiga los casos de Infraestructuras en los juzgados.

“Es triste que se den estas situaciones”, ha valorado el alcalde, para reinterar que “todas esas facturas de las que estamos hablando, no se han pagado, no se han llegado a tramitar”. Se trata de facturas de menos de 500 euros, que se habrían presentado para no tener los controles que existen por encima de ese montante.

Por lo demás, Bellido ha asegurado que el gobierno municipal tiene en este caso “absoluto control, transparencia y colaboración en las investigaciones”.