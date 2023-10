La Airef empeora las previsiones de déficit del Ayuntamiento de Córdoba para este año

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha empeorado las previsiones de déficit en las cuentas del Ayuntamiento de Córdoba para el cierre del ejercicio actual. Eso sí, el organismo que supervisa las cuentas de todas las administraciones públicas de España prevé que en 2024 regrese el superávit, con unos números negros de ocho millones de euros.

En este ejercicio, el Ayuntamiento de Córdoba ha entrado en déficit después de prácticamente una década sin hacerlo tras afrontar la enorme inversión presupuestaria que le ha supuesto el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra, que se construirá en La Rinconada. El Consistorio ha afrontado un pago de 25 millones de euros, que se ha unido a todo el proceso urbanístico en la parcela de 90 hectáreas. El Consistorio ya movilizó ese dinero en 2022 y lo ha entregado en 2023. La Junta de Andalucía ha aportado otros 100 millones de euros, con los que también se financiará el proyecto. El resto, unos 223 millones de euros más, serán a cargo del Ministerio de Defensa.

Por este motivo, aunque no es el único, la Airef prevé que en 2023 el Ayuntamiento cierre el ejercicio presupuestario con un déficit de 11 millones de euros, lo que supone el 2,7% de los ingresos no financieros del Consistorio. Es decir, el gasto que se paga con los impuestos y tasas públicas que se cobra a los cordobeses, sin necesidad de acudir a los bancos a pedir préstamos.

Para el ejercicio de 2024, la Airef estima que la situación económica del Ayuntamiento regrese a la senda positiva. Así, estima un superávit de ocho millones de euros, que suponen el 2,9% de sus ingresos no financieros. Eso sí, son datos que no están en la media nacional. Para los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes y las principales diputaciones de España la Airef prevé un superávit medio que estará en el 4,5% de los ingresos no financieros.

En su informe trimestral, la Airef señala que el gasto público del Ayuntamiento está aumentando. Así, señala que entre 2020 y 2022 creció en un 23%. Pero en este ejercicio de 2023, sobre todo por la inversión para la construcción de la Base Logística, el gasto público ha crecido en un 26%. Eso supone que aunque la situación financiera del Ayuntamiento es buena y esté saneada, sea peor que en ejercicios anteriores. Ahora mismo, el Consistorio cordobés tiene una deuda con los bancos que supone el 54% de su presupuesto total, según las estimaciones de la Airef.

En España, solo Murcia y Zaragoza tienen un ratio de deuda sobre presupuesto mayor que el del Ayuntamiento de Córdoba. Hay otros ayuntamientos, como Las Palmas de Gran Canaria o Vigo, donde apenas tienen deuda, con un 1% sobre su presupuesto anual contabilizada.