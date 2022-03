ADIF retira el proyecto de reforma del paso a nivel de Alcolea tras la oposición vecinal

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha suspendido la redacción del proyecto de obra para la supresión del paso a nivel existente en el interior de la barriada periférica de Villarrubia. Según una respuesta del Gobierno a preguntas del diputado del PSOE Antonio Hurtado, el motivo está en la fuerte oposición vecinal al proyecto. Una plataforma de vecinos plantea la retirada de las vías del interior de Alcolea y la construcción de una circunvalación, pero no la supresión de un paso a nivel que, consideran, provocará que nunca se haga la primera obra demanda.

Alcolea es la última población de toda la provincia de Córdoba que tiene un paso a nivel con barreras en el centro mismo de su casco urbano. Es una imagen que recuerda a los años 80, cuando los abuelos llevaban a sus nietos a ver pasar los trenes. Al día, pueden pasar unos 40 convoyes. Muchos, de mercancías, lo hacen de madrugada y cuando pasan “se mueve toda mi casa”, explica Ana Gómez, vocal de la plataforma Fuera Vías de Alcolea. “Y algunos pitan, en mitad de la noche”, según denunció en un reportaje a este periódico hace ya cinco años. En enero, de hecho, el Pleno del Ayuntamiento ha vuelto a aprobar una petición para alcanzar una solución.

La barriada de Alcolea sigue teniendo un paso a nivel por muchas razones, pero principalmente porque sus vecinos se opusieron a la construcción de un paso soterrado. La plataforma Fuera Vías de Alcolea no quiere que se elimine el paso a nivel “a cualquier precio”, explicaba su secretario, Emilio Berná. Lo que esta plataforma quiere es que las vías salgan de donde están, que se construya una variante ferroviaria a las afueras del casco urbano y los trenes dejen de pasar junto a las casas. Por eso, quizás, sobrevive el último paso a nivel de la provincia de Córdoba.

El Ayuntamiento descartó el proyecto de soterramiento por la oposición frontal de los vecinos. La plataforma, que en manifestaciones ha llegado a movilizar a más de mil personas en una barriada donde no viven muchos más, asegura que el soterramiento divide en dos Alcolea y que puede provocar, incluso, que quede aislada.

El Gobierno asegura en su respuesta parlamentaria que en la provincia de Córdoba sigue habiendo 92 pasos a nivel en vías de tren. De estas, en el interior de población tan solo queda la de Alcolea y otro paso a nivel más en Villa del Río. En el caso de la localidad villarrense, ADIF ha planteado al Ayuntamiento del municipio la firma de un convenio para financiar la ejecución de estas obras. La firma aún no se ha producido y tampoco consta el presupuesto necesario para abordar estos trabajos.

