El 60% de la plantilla del Ayuntamiento de Córdoba tiene más de 50 años. Un informe elaborado por el sindicato CTA certifica, además, que entre 2015 y 2023 la plantilla municipal se ha reducido en un 10%. El análisis ha sido elaborado a partir de las elecciones sindicales celebradas en el Ayuntamiento de Córdoba, que incluye al previsto para este mismo mes de diciembre, según el sindicato.

Según el sindicato CTA, el Ayuntamiento tiene en nómina a 1.568 trabajadores. De ellos, 1.358 son funcionarios y solo 210 laborales. La merma de los últimos años se ha producido, precisamente, en el número de laborales, que ha caído en un 46,4% desde 2015. Entonces, hace ocho años, la plantilla municipal disponía de 392 laborales, 182 más que ahora. En cambio, en aquel año había 1.355 funcionarios en el Ayuntamiento y ahora hay tres más. En conclusión, la plantilla ha bajado de 1.747 trabajadores a 1.568, según el informe elaborado por CTA.

No obstante, el documento señala que la plantilla municipal está muy envejecida. El 61,5% de los trabajadores tiene más de 50 años. Según CTA, hay 699 empleados municipales con entre 50 y 60 años, y 265 con más de 60. Todos estos son los que se jubilarán próximamente. Y esto obliga al Ayuntamiento a reponer los puestos si no quiere tener un grave problema a la hora de prestar los servicios públicos.

En el lado contrario está el escaso porcentaje de jóvenes con trabajo en el Ayuntamiento. Así, solo hay 18 empleados con menos de 30 años, que apenas son el 1% del total. Entre 30 y 40 años hay 139 empleados, y entre 40 y 50, 447. El mayor número de trabajadores se concentra en la horquilla de entre 50 y 60 años, por tanto.

La información que proporcionan los censos consiste en categoría profesional del trabajador, sexo, edad y año de ingreso. Hay que señalar que no en todos los censos aparecen estos items, pero que la información que contienen permiten realizar una foto de la situación de la plantilla en cada uno de estos años. Los trabajadores que aparecen en los censos forman parte de la plantilla municipal o son contratados o interinos con al menos 1 mes de antigüedad en el puesto.

CTA alude al “grave incumplimiento del Convenio Colectivo vigente para el personal municipal, cuando en su artículo 14º sobre la Oferta Publica de Empleo, en su cuarto párrafo dice: Las plazas que se amorticen relativas a categorías ya desaparecidas se transformarán en otra del mismo régimen y grupo al objeto de no disminuir la plantilla del personal laboral. Se podría pensar que estamos en un proceso de funcionarización de la plantilla municipal pero los datos indican que existe una reducción del número de trabajadores y no la sustitución de personal laboral por personal funcionario”, exponen.

Muchos más hombres que mujeres

Aunque se ha producido un ligero incremento del número de mujeres en la plantilla, los trabajadores municipales siguen siendo principalmente hombres. Así, en 2015 había 552 mujeres y ahora son 583. Pero de momento solo representan el 37% del total de la plantilla.

El último apartado analizado, a partir de los censos electorales, es el referido a las categorías profesionales. En el censo del personal laboral en el año 2015 estaban relacionados 392 trabajadores: 214 en el colegio de especialistas y personal no cualificado y 168 en el colegio de técnicos y administrativos

El personal laboral que participó en las elecciones del año 2015 no incluía el item categoría profesional y este dato se ha obtenido de la Relación de Puestos de Trabajo del año 2013. Se ha determinado la categoría de 214 trabajadores del colegio de especialistas y no cualificados y 108 del colegio de técnicos y administrativos, por esta razón se ha limitado el estudio a la variación del número de efectivos de lo que se conoce como Personal de Oficios, este personal es el que aparece relacionado en el colegio electoral de especialistas y no cualificados. También se ha estudiado la variación del número de efectivos de estas categorías correspondientes al personal funcionario.

El censo electoral se ha reducido en 179 trabajadores desde el año 2015, pero esta reducción no ha sido homogénea entre todo el personal municipal, el 76% ha sido Personal de oficios (136 trabajadores) y las categoría profesionales que incluye son capataces, oficiales de primera de diversos oficios, oficiales de segunda y especialistas, y peones y ordenanzas.

Estas categorías están relacionadas con el mantenimiento de servicios públicos como el alumbrado donde se ha perdido siete puestos de oficial 1ª electricista, mantenimiento de vía publica y edificios que ha perdido 8 oficiales de 1ª, parque móvil que ha perdido 20 conductores, o parque y jardines que ha perdido 10 oficiales de 1ª.

Además, se han perdido ocho mandos intermedios en las categorías de encargados y capataces. Por último, se han perdido 33 plazas de operario y 28 de ordenanza.

“La desaparición de estos puestos de trabajo ha tenido un impacto directo sobre el modo de prestación de los servicios públicos municipales, donde se ha apostado por privatizar los servicios en lugar de mantener y ampliar la plantilla para prestar un adecuado servicio de mantenimiento de los edificios, las calles y los jardines municipales”, exponen desde CTA.

“Dentro de las plazas que ha desaparecido destacamos la perdida de 28 puestos de trabajo de ordenanzas, pues estos trabajadores prestaban servicio en museos, colegios y centros cívicos. Todos estos servicios han tenido problemas de falta de personal recientemente y la solución que se ha sugerido o propuesto ha sido su privatización”, agregan.

“La política de personal que han seguido los distintos gobiernos municipales, las políticas de reemplazo del personal que se ha jubilado, la elección de los puestos de trabajo que se incluyen en las Ofertas Públicas de Empleo, la falta de bolsas de empleo para la sustitución temporal de los trabajadores que causan baja en la plantilla municipal determinan a medio y largo plazo el modo de prestación de los servicios municipales Cuando no se garantiza el reemplazo de la plantilla se justifica la privatización de los servicios municipales en el futuro”, concluyen.