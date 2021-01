La familia de Teresa Muñoz entrega a Salud más de 100.000 firmas pidiendo que se le administre el tratamiento para la esclerosis

La familia de Teresa Muñoz, la mujer de Aguilar de la Frontera diagnosticada con esclerosis múltiple, ha hecho entrega este viernes de más de 100.000 firmas a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para pedir que se le administre el tratamiento que se le ha retirado. Las firmas, recogidas a través de una campaña en change.org, son símbolo del apoyo que han recibido desde que la paciente dejara de ser tratada de su enfermedad por tener más de 55 años.

A pesar de contar con el apoyo de multitud de personas, se sigue sin administrarle el tratamiento y las instituciones sin ofrecerles una solución u otra alternativa para que Teresa no se quede sin su medicación. Con ayuda del diputado socialista Antonio Hurtado, la familia ha intentado por todos sus medios que no se le retire la atención médica, incluyendo envío de cartas a la Consejería de Salud y al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Desde que dejara de ser tratada por el Hospital Universitario Reina Sofía, la salud de Teresa Muñoz no ha hecho más que empeorar, “la calidad de vida de mi madre ha sufrido un fuerte deterioro desde que le quitaron la medicación. No hay derecho a que no pueda recibir su medicina solo por ser mayor de 55 años” contaba Teresa Castro, hija de la paciente, en la carta que mandó al presidente de la Junta.

Ante la falta de alternativas, la familia de Teresa puso en marcha una campaña de recogida de firmas con la finalidad de visibilizar el problema que llevan atravesando más de un año y evitar que Teresa siga sin recibir el tratamiento. “Les sugerí llevar a cabo esta campaña para llegar a más gente y para probar que la situación que está viviendo la familia es inhumana”, comentaba Hurtado

Como resultado, más de 100.000 personas han querido apoyar la iniciativa de la familia de Teresa Muñoz para intentar que la paciente pueda seguir siendo tratada por sus esclerosis independientemente de la edad que tenga. “Si fuera por los facultativos se seguiría tratando a Teresa, pero es la ley la que establece que no se debe continuar con la medicación y eso hay que cambiarlo”.

Esas firmas han sido entregadas en Sevilla a la Consejería de Salud y Familias para buscar una solución a la situación que sufre Teresa y cuya salud, según explicaba su hija, “no ha hecho más que empeorar a pesar de que hay posibles alternativas que se le pueden aplicar para evitarlo”.