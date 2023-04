La Cata del Vino reduce su aforo a 2.500 personas al cambiar su ubicación a la plaza de toros

La 38 edición de la Cata del Vino Montilla-Moriles, que se celebrará en la plaza de toros de Los Califas del 19 al 23 de abril, reducirá su aforo a 2.500 personas. Mientras que el año pasado, la feria celebrada en la Diputación de Córdoba permitía acceso simultaneo a 4.500 personas, este año el aforo permitirá dos millares menos de personas. “Aunque a priori parezca más grande, el espacio es más reducido (…) Controlamos el aforo en la entrada y en la salida, debemos ser cautos y asegurar la comodidad de la gente”, ha dicho Javier Martín, presidente del consejo regulador Montilla Moriles.

“Si caben 3.000 personas entrarán, pero en principio queremos garantizar la seguridad y comodidad del público”, ha afirmado Martín. “En principio las entradas ya están en internet. Ayer (por este jueves) a las siete de la tarde se pusieron a la venta y a las doce y media ya estaban vendidas todas las del jueves por la noche. Se están acabando rápido”, ha anunciado e insistido también el presidente.

El evento está organizado, como cada año, por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla Moriles, contando con la colaboración de instituciones como la Diputación de Córdoba.

Javier Martín también ha hecho hincapié en los problemas que suele haber cada edición con las colas, y ha instado al público a venir con la entrada digital o física preparada, para no tener que “buscarla en el último momento” y así evitar atascos y acelerar el tránsito.

El presidente también ha explicado que con motivo de la muerte del artista Ginés Liébana, la Cata del Vino ha querido tener un gesto en su honor y añadirles una decoración especial a las copas. También se enaltecerá la figura de Picasso, “aprovechando que esta edición liga dos aficiones del pintor malagueño: los toros y el vino”.

Por su parte, José María Bellido, alcalde de Córdoba, ha hablado sobre lo que supone el evento para la ciudad, en “estos meses tan especiales” para la ciudad de Córdoba y ha agradecido la sinergia de todas las instituciones participantes para “enaltecer la ciudad”.

“La Cata va a ser un hilo conductor del resto de las fiestas de mayo. Al final, el vino de Montilla Moriles tiene que estar presente en las cruces, en los patios, en ferias, etcétera. (…) Tenemos un gran evento de promoción y que, además, se ha convertido también en un elemento de disfrute, de ocio y en una fiesta más de nuestra ciudad”, ha destacado.

Además, Bellido también ha querido “poner en valor” la marca Montilla-Moriles, explicando la importancia social y económica que tiene, ya que “es generadora de empleo, de riqueza y de fijación al territorio”. “Vamos a seguir colaborando con el mundo rural y la producción agrícola del vino, porque tiene también una importancia social en nuestra provincia. Es un honor ver dónde ponen a Córdoba en el mapa”, ha concluido.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!