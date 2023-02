Soñar y embellecerse en un escenario retro-futurista, cosmética vegana y que no experimenta con animales, envases minimalistas, funcionalidad y la eterna coquetería del maquillaje sea cual sea su envoltorio argumental. Hablamos de R.e.m. beauty, la firma de Ariana Grande recién aterrizada en Sephora.

Su nombre se inspira en la fase REM (Rapid Eye Movement) del sueño, que es precisamente en la que surgen los sueños más intensos; además, quienes siguen a la cantante saben que una romántica canción suya lleva ese título. La idea es hacer realidad los sueños, algo, en definitiva, que lo mueve todo: desde tu corazón esperanzado al nuevo satélite patrio Amazonas Nexus de Hispasat.

Lo cierto es que una imagen positiva de nosotr@s mism@s abre una sonrisa en el espejo y nutre esta necesidad tan nuestra -y no solo humana- de acicalarse y jugar con la apariencia. Así situados en la cuestión, exploramos R.e.m. y qué aporta en el superpoblado mundo de la belleza.

El bálsamo refrescante y antifatiga para ojos y el colorete en barra, pura sensación en Tik Tok y que están volando de Sephora, despiertan gran interés en estos días primeros del lanzamiento en España; pero hay más, porque la línea ofrece productos tan esenciales como iluminadores, labiales, rotulador para ojos, paletas de sombras, brillo de labios con efecto volumen, bruma facial y unas vistosas pestañas postizas.

Elegir los sueños y navegar las pesadillas es una tarea definitoria y apasionante. He despertado dándole vueltas a la inteligencia artificial. Tuve una larga conversación con ChatGPT sobre los cánones de belleza y el hecho de tener cuerpo y que tú y otros lo juzguen. Necesitaba un abrigo emocional. A Siri le pedí como banda sonora Losing my religion de REM y Break My Soul de Beyonce.

