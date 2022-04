¿Qué ocurre cuando una casa de fragancias de nicho como L´Artisan Parfumeur se relanza desde su esencia? Es un regalo para los y las amantes del perfume y éxito para la firma.

Recuerdo mi primer contacto con L´Artisan Parfumeur a través blogs como Now Smell This, la peregrinación a tiendas especializadas de Madrid para poder probar perfumes míticos como Mûre et Musc, Premier Figuier o Timbuktu, y el deseo que despiertan composiciones olfativas magnéticas y distintas como es para mí Passage D´Enfer.

Su propio nacimiento ya muestra un firme espíritu innovador y lo que su fundador, el químico y perfumista Jean Laporte, era capaz de conseguir, pues L´Artisan Parfumeur surge, en 1976, del reto de crear un aroma a plátano para realzar el disfraz de esa fruta que un amigo a iba a llevar a una gala en el Folies Bergères.

L´Artisan Parfumeur ya ha cumplido 40 años de andadura y su nombre permanecerá como una de las primeras factorías de creatividad y libertad absoluta para perfumistas de prestigio, lo que se conoce como perfumería de nicho, impulsada, además, por brillantes nombres, femeninos y masculinos, como Olivia Giacobetti y Bertrand Duchafour.

La casa, hoy propiedad del gigante Puig, ha puesto el foco en sus propios puntos de venta (en ellos crece un pequeño jardín y conectan con un patrimonio cultural de interés como es el proyecto Deyrolle), así como en cuidar la base artesanal de su bola de terracota fragante, la personalización de los frascos, la extensión del universo L´Artisan con colecciones nuevas como Le Potager y su tienda online.

Las fragancias de L´Artisan Parfumeur son unisex, no se ciñen a lo que se espera sobre el uso de determinadas notas, las hay dedicadas a viajes y comarcas francesas, una de las últimas creaciones es una rosa fresca acompañada de cítrica mandarina, además de la colección Le Potager, con joyas olfativas en torno al huerto… Y es aquí donde mi imaginación vuela y me pido que Francesca Thyssen-Bornemisza TBA21 tenga un almuerzo de trabajo en el que surja un perfume de L´Artisan Parfumeur o un certamen de perfume para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A).

