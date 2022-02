Córdoba es la Mezquita, para resumir sus incontables y universales riquezas, y es también moda, lo que corresponde a una tierra donde las artes y la cultura se respiran y se transmiten, te impulsan y te impregnan vengas de donde vengas. Por ello, la plataforma y el evento del mismo nombre Córdoba es Moda acierta absolutamente.

Justo en el Casco Histórico, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, entre los días 18 y 20 de febrero y con cartel de la artista plástica Eva Vega, Córdoba es Moda mostrará a diez diseñadores cordobeses de moda flamenca, pret a porter, novia, complementos y estilos más innovadores a través dos showrooms ubicados en Caballerizas Reales y en el Centro de Recepción de Visitantes-Puerta del Puente, y una pasarela, en Sala Orive, el día 19.

Ahora es el momento de seguir la cuenta oficial de Córdoba es Moda en Instagram o Facebook, detenerse en su vídeo promocional y organizar nuestra agenda para disfrutar de tres días de moda hecha Córdoba.

¿Quiénes son los diez diseñadores, tanto consolidados como noveles, de esta primera edición? Basi del Río, Francisco Tamaral, Antonio Mancini, Inma Benicio, Tania Cantero, Cuqui Cute, Puro Ego by Rosa Navarro, Alberta soy yo, Serrano Taguas y Aflamencar.

Además de los showrooms y la pasarela del sábado, esta nueva iniciativa analizará en tres mesas redondas la importancia del ecommerce en la moda, la resiliencia del sector frente la pandemia, así como el concepto de modest fashion, en la organizada con la colaboración de Casa Árabe y el Instituto Halal.

Las promotoras de Córdoba es Moda, Marian Castro y Rosa Navarro, tienen la generosidad de emprender doblemente ya que suman a la dedicación de estar al frente de sus negocios, el esfuerzo, la coordinación y el empeño que requiere poner en marcha un evento como este.

Quiero pensar que la enésima exhibición del talento que existe en la ciudad y la provincia va a servir para forjar una apuesta sólida y continuada por la moda hecha en Córdoba. No digo que no se haga esfuerzo ahora, ni que no se haya hecho antes, ni que debamos fustigarnos por no tener hasta la fecha algo tan importante y económicamente bien nutrido como el Museo de Cristóbal Balenciaga. Lo que sí me parece imprescindible, mientras hacemos camino al andar, es marcar un objetivo, definir qué recursos se necesitan y concentrar la energía para lograrlo. Surgen preguntas del millón tales como: ¿Cuánto y en qué invierten las administraciones públicas de nuestro entorno que mejor apoyan a sus diseñadores? ¿Qué está funcionando bien en ejemplos de éxito y qué es más facilitador para los y las que empiezan? ¿Qué formación y titulaciones de la oferta pública se pueden conseguir en Córdoba en moda y diseño? ¿De qué manera se puede combinar el legado de maestros como Elio Berhanyer, el empuje de nuestras nuevas figuras y el lanzamiento que necesitan los noveles?

Muchas preguntas que hacernos y para ser contestadas. Pero hoy es sábado y tengo el ánimo feliz como una camiseta de Aflamencar. Mis preferidas son las de su tarot flamenco. Con Camarón como el Mago y Lola Flores como la Sacerdotisa. A Córdoba es Moda hay que ir.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación