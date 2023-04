¿Cómo cotizan el rosa y los patines amarillos desde que se nos mostró el avance de Barbie, la película traviesa con óptica feminista que se estrena el próximo 21 de julio? Al alza, seguro, aupados por centenares me gusta, colecciones de memes, estilismo #Barbicore y aplicaciones como la Barbie Selfie Generator.

El rosa del siglo XXI reescribe los códigos cromáticos desde la autodeterminación. No es blando, no es casto, no es suave, no es vulgar, no representa ningún inexistente eterno femenino, no es exclusivo de una edad o género, es lo que le place en su gama de tonalidades.

Y del mismo modo, nuestra modélica e inspiradora Barbie salta de su positivo y correcto eslogan, que persigue empoderar a las niñas de todas las culturas y razas para que sean lo que quieran ser (científicas, presidentas, futbolistas, astronautas, veterinarias, etcétera), a una película que, dirigida por Greta Gerwig y coescrita junto a su socio Noah Baumbach, intuyo nos hará pensar más de lo que esperamos.

Que la muñeca Barbie aterrice en nuestro mundo tras su expulsión de Barbie Land por no ser suficientemente perfecta quién sabe si nos ayudará a darnos cuenta de la perversa influencia de lo virtual en nuestras vidas, de la muñequización y los entornos de parque temático que podrían estar robándonos consciencia y libertad a manos llenas.

Por lo que ya se conoce, la cinta, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, cuida el humor y las referencias al séptimo arte, entre ellas la parodia de 2001 Odisea en el espacio, con voz en off de Helen Mirren, en la que las niñas destrozan a sus muñec@s bebé tras descubrir una gigantesca y preciosa Barbie.

Mientras llega el estreno de Barbie, lo mismo tenemos que elegir alguna prenda para la primavera y el verano y las cíclicas celebraciones de la temporada. Posiblemente miremos el rosa con algo más de cariño si no estaba en nuestros tonos preferidos. Cosas bellas las hay: estas sandalias de tacón rosas y un vestido corto satinado rosa claro, ambos de Zara; el bolso Le Grand Chiquito y el vestido La robe Saudade longue de Jacquemus; ropa deportiva y playera de Puma X Palomo y de vestir de Palomo Spain; patines de cuatro ruedas en diversos colores, la barra de labios más rosa de MAC y la colección de Adidas X Gucci con la que habría vestido en alguna secuencia al reparto de Barbie.

Hay película porque Barbie se rebela. Ken parece que hace un buen papel. Todo hay que decirlo.

