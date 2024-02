Los tractores

Llevamos un par de décadas ya de coberturas informativas de movilizaciones, protestas y manifestaciones. De todos los colores y de muchas intensidades. Huelgas generales, sectoriales, concentraciones silenciosas o estruendosas, como la última marcha negra de los mineros, que llevaban dinamita. He cubierto acampadas que han estado meses en el centro de Córdoba o cortes de carreteras que han durado semanas, como los de El Cabril. Y cargas policiales, aunque no muchas. Las más virulentas que recuerdo fueron contra los vecinos de La Guijarrosa, que pedían la independencia de su pueblo de Santaella. Y otras leves que acabaron mal, como las de la Fuensanta.

La tractorada de este martes podría, y es, una más en una larga lista de protestas y manifestaciones que cruzan la ciudad de Córdoba. Esta con la particularidad de que se hace en tractor, aunque no es la primera vez que los vehículos agrícolas recorren el centro de la ciudad y que la colapsan. De hecho, no ha sido ni será la última vez que se colapsa la ciudad por una protesta.

Por eso me surgen tantas dudas a lo que ocurrió el martes, cuando los agricultores querían entrar en Córdoba con sus tractores precisamente para eso, para hacerse notar colapsando el tráfico. Y es verdad que no tenían permiso.

Quizás el gran matiz de estos tiempos está en que ahora la Policía y la Guardia Civil disponen de un arma nueva, que duele más incluso que un porrazo o un bolazo: la Ley Mordaza. Una identificación, una propuesta para sanción, y 2.000 euros de multa que más te vale pagar. Y no te pases de listo que encima te acusan de desórdenes públicos y acabas frente a un juez que te impone antecedentes penales antes de lo que crees.

Insisto, es cierto que los tractoristas no tenían permiso. Y no lo tenían precisamente por un primer informe de la Policía Local de Córdoba, que no veía con buenos ojos eso de que la ciudad se le llenase de tractores en plena hora punta. Pero tampoco habría sido dramático que esos agricultores entrasen y expusiesen, de una manera ordenada, los motivos que le llevan a manifestarse.

Pero lo que vi el otro día también me dejó un poco de aquella manera. Una vanguardia formada por muchos de los agricultores y ganaderos principalmente del norte de la provincia de Córdoba a los que conozco desde hace muchos años llegando a perder los papeles, usando tractores como si fueran tanques para tratar de saltarse un cordón policial y abusando de los insultos. Bastantes eran pequeños productores desesperados, con razón, en busca de culpables: Pedro Sánchez y Luis Planas. Que eran apoyados, con pitidos o con aplausos, por muchos cordobeses.

La protesta a pie se dio una interesante vuelta por el centro de Córdoba y llegó a cortar momentáneamente el Vial Norte. Después intentó irse a casa, pero volvieron las cargas policiales en un enfrentamiento al negarse a ser identificados los tractoristas que, horas antes, estuvieron muy cerca de saltarse la barrera policial de mala manera. Se marcharon de madrugada y llegaron a casa casi 24 horas después de haber salido.

Si hay algo diferente en estos manifestantes es su capacidad de resistencia y su rudeza. Y, creo, su desesperación ante la muerte de lo que ha sido siempre su medio de vida. Y lo que mejor conocen. Pero, me temo, se equivocan de enemigos. Si hay algo que les está haciendo daño es este sistema económico y el libre mercado. Dudo que haya muchos partidos en este país que estén planteando cambiar eso.