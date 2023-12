Inmobiliaria militar

En pocos años, las instituciones cordobesas han contribuido de una manera sorprendente a la modernización de las Fuerzas Armadas en España. El caso tiene hasta una tesis doctoral (no es broma): el Ministerio de Defensa ha buscado dinero hasta de debajo de las piedras para financiar al Ejército y lo ha encontrado en el tesoro que posee en forma de propiedades inmobiliarias en gran parte de los lugares más deseados del centro de las ciudades.

El caso cordobés es algo que me sigue sorprendiendo. Esta semana ha culminado la compra por parte de la Universidad de la antigua Zona Militar de La Trinidad, aquel lugar en ruinas en el que nos tallaron a los últimos que íbamos a hacer la mili a finales de los años noventa. Por un enorme solar en ruinas, la Universidad ha pagado 2,5 millones de euros. Aún me pregunto para qué quería Defensa ese antiguo cuartel. ¿Volvería a disponerlo para uso militar? Sabemos que no. ¿Lo iba a enfocar a un uso cultural? En absoluto. La Zona ha acumulado polvo y ruina durante más de dos décadas.

Esta misma semana ha culminado la cesión a Defensa de una parcela en La Rinconada para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra. Está claro que el proyecto va a generar empleo, pero una de las claves que hizo que la balanza se inclinase a favor de Córdoba fue la de la financiación. La Junta iba a poner 100 millones de euros, el Ayuntamiento casi 40 y los terrenos no le iban a costar un céntimo al Ministerio.

Este año, también, el Ayuntamiento ha culminado la expropiación de Caballerizas Reales, un edificio que lo tenía cedido pero que era propiedad de Defensa. La expropiación se ha ido por encima de los cinco millones de euros y a día de hoy no logro entender la urgencia: ¿qué iba a hacer Defensa con un edificio que está protegido como monumento? ¿Acaso no podría haber negociado Córdoba Ecuestre directamente con el Ministerio? ¿O era imposible que el Ayuntamiento prorrogase una cesión que se firmó temporal para que fuese a 75 años a cambio de una restauración que ya se ha llevado a cabo?

Para más inri, uno de los grandes problemas que está habiendo con la reforma de la Ronda del Marrubial está, precisamente, en los problemas con el Ministerio de Defensa, propietarios de las últimas viviendas de un acuartelamiento que hace décadas que cerró sus puertas. Esas viviendas no se van a demoler, aunque un día de estos se caerán por su propio peso por la falta de mantenimiento. De verdad, ¿para qué las quiere Defensa? ¿Para acoger a familias de militares que pagan una renta antigua en un edificio que se cae a cachos?

A estas alturas, quiero conocer al agente inmobiliario del Ministerio de Defensa para preguntarle cómo lo ha hecho. Se merece un premio.