Esa amnistía de la que usted me habla

Hay momentos en la vida en los que no podemos permanecer de perfil, y mucho menos si en esos momentos se intenta blanquear la historia con nocturnidad y alevosía por parte de quienes escribieron dicha historia. En estos momentos, asumiendo incluso las consecuencias que ello pueda tener, no podemos ser tibios, debemos tener el lápiz entre los dientes y la pluma bien afilada pese a que muchas y muchos se puedan molestar por las siguientes líneas.

Pero empecemos por el principio. En los últimos meses, la vida de la política española ha tenido diferentes idas y venidas. En estos meses que han transcurrido desde las elecciones de mayo hasta hoy, hemos pasado de querer pactar que gobierne la lista más votada, a impedir que gobierne la lista más votada con pactos con la ultraderecha, o de querer derogar el Sanchismo, a rogarle al Sanchismo dejarme gobernar dos años mientras compro políticas extremistas, negacionistas y conspiracionistas con esa misma ultraderecha.

Y en vista de que estas propuestas no han tenido éxito, y tras manosear día y noche el tema vasco, ahora pasamos nuevamente al tema catalán. Cataluña y Euskadi son vasos comunicantes y de fácil utilidad cuando no tienes ni programa ni argumentos.

El tema al que ha recurrido Feijóo y la extrema derecha ha sido el caso de una posible amnistía a Carles Puigdemont y al resto de políticos condenados por el procés, y para ello, han contado con la inestimable ayuda de Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo ¿Pero de qué amnistía hablan? Porque en España sólo conocemos la amnistía de Adolfo Suárez en 1977.

Hoy en día, asistimos a las cábalas y al amarillismo político de algo que ni siquiera está redactado, sólo son suposiciones, pero claro, es de obligado cumplimiento enfangar el terreno político y de paso el social con elucubraciones y trilerismo dialéctico. Una supuesta amnistía que quienes hoy se pronuncian en su contra, en su momento con la del 77 la justificaron hasta la saciedad.

Llevamos dos semanas asistiendo a la ineptitud del PP en general y de Feijóo en particular para buscar apoyos para constituir gobierno. Y como son unos incapaces, culpan de ello, como los malos estudiantes, a los demás, en este caso y de forma muy particular, al PSOE y a Pedro Sánchez. Feijóo está secuestrado por sus pactos locales y autonómicos con la ultraderecha, los apoyos de la ultraderecha no son gratis, son avales a largo plazo, y ahí radica su fracaso.

Llevan los medios, tertulianos y políticos semanas hablando y opinando sobre una posible amnistía negociada de Pedro Sánchez sobre Carles Puigdemont, pero a ninguno de ellos se le ha escuchado hablar de la Ley de Amnistía de 1977 ¿Qué dijo Felipe González hace unos días? “La amnistía no es constitucional. Hace desaparecer el delito” ¿Cómo pasó con la del 77? González que se cree el dueño del PSOE y es valiente ahora cuando le ponen una alcachofa delante, durante su mandato fue un cobarde plegado al régimen franquista y sus herederos, que jamás tuvo el valor de plantear la derogación de dicha Ley de Amnistía para que se pudiera investigar y perseguir a asesinos y golpistas, traicionando con ello a las víctimas del franquismo y sus familias. Decía el propio González en 2021 en referencia a la Ley de Amnistía de 1977 “los que la critican no saben interpretarla, no conocen su origen y la están traicionando”. Hombre claro, el único sabio es él, él era el único que sabía interpretarla ¿La ONU también está equivocada?

La del 77 liberó de responsabilidades a golpistas, genocidas y terroristas ultraderechistas. Hoy la ONU vuelve a poner la cara colorada a España y a su Ley de Amnistía de 1977, donde el Comité contra la Tortura de la ONU recomienda a España derogar dicha Ley, considerando que la actual Ley de Memoria Democrática no elimina los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, actos de tortura y desapariciones forzadas.

No es la primera vez que esto sucede, ya que tres informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) amonestaron a España en 2009 por escudarse en esta ley para evitar investigar a fondo los crímenes del franquismo y no atender el ruego de las víctimas. Entonces ¿De qué amnistía me habla usted? ¿Qué actos terroristas faltan por esclarecer? ¿Qué violación de derechos humanos y actos de tortura faltan por investigar?

González y Aznar que se creen que son el ombligo del mundo desde sus atalayas de poder, se creen algo así como personas divinas por encima del bien y el mal, que ellos son las siglas de los partidos a los que representaron durante décadas, e intentan seguir impartiendo doctrina y lecciones de moralina de lo que es bueno o malo, lo que está bien o mal, y junto a ellos, todos los que chuparon de la teta de la vaca mientras daba leche.

España es un país desmemoriado para lo que le interesa, pero la historia siempre nos pone ante nuestro espejo y nos retrata. Quienes hoy hablan de una hipotética Ley de Amnistía, defendieron una Ley de Amnistía que puso al mismo nivel a quienes defendieron la democracia y a quienes dieron un golpe de estado. Por ello, de la única amnistía de la que podemos hablar a día de hoy, es la que blanqueó al franquismo y sus gatilleros, una amnistía que dejo en libertad a quienes asesinaron a miles de españoles. Mientras tanto esa amnistía de la que usted me habla es para ONU una Ley que ha impedido la investigación de graves violaciones de derechos humanos, actos de tortura y las desapariciones forzadas.