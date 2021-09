Los sentires y los deseos por ley, no

Un proyecto de ley, un desatino de objetivos oscuros encubiertos por una literatura intencionadamente confusa, una interpretación conceptual distorsionada. Que identifica desde el principio a personas transexuales con personas trans, siendo diferentes realidades. Se trata de una confusión interesada de partida que utiliza las necesidades del colectivo de personas transexuales para abrir el camino al transgenerismo, a la validación jurídica de los meros deseos de las personas que “sienten que son” o “se identifican” con el otro sexo.

Ante este anteproyecto de ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, necesariamente desde un feminismo organizado con más de 30 años de presencia social aportando pensamiento y acción a la lucha por la igualdad, no puede sino pronunciarse desde nuestro probado respeto y defensa del colectivo transexuales. Este asunto lleva demasiado tiempo rodando, entreteniendo, dificultando el trabajo centenario de las mujeres por la igualdad.

La igualdad entre hombres y mujeres hoy es ya un proceso irrefrenable que nos está conduciendo a una sociedad más igualitaria, a una sociedad con una más justa distribución y disfrute de bienes y derechos. Pero el caminar de las mujeres feministas se ha encontrado con el muro del actual liberal-capitalismo donde campea el poder del patriarcado desbocado. Nos preguntamos: ¿quiénes se ocultan bajo la supuesta defensa de una población transexual? y que en este país tienen sus derechos reconocidos y protegidos por la ley, ¿qué intereses empujan esta maniobra, este ruido tan generosamente orquestado?, ¿cómo hemos traído de nuevo al centro de nuestras vidas lo que la iglesia desde el medievo convirtió en la causa de todos los males humanos?.

El sexo, pecado ayer; el sexo, amenaza hoy para los intereses del capital. Existe un debate social acerca de las nociones sobre el sexo, pero este debate debe quedarse al margen del ordenamiento jurídico. El sexo es una realidad, acreditada por la ciencia de forma continuada, no es una identidad. Es un hecho objetivo. La realidad no se puede manipular, retorcer, ni tergiversar. El sexo de los seres humanos no desaparece borrandolo de la inscripción registral. Entre las personas, en razón del sexo, se ha perpetrado un dominio maltratador del varón sobre la mujer. Cuando la lucha por la igualdad se está conquistando por ellas, se borra el sexo y se acaba la lucha.

Con esta ley se está abriendo la puerta a la disolución y desaparición de nuestras conquistas basadas en el sexo, se está cerrando el camino a la edificación más sólida de la igualdad y la justicia social conseguida por el feminismo. El Fórum de Política Feminista ha presentado en tiempo y forma un documento extenso de alegaciones al texto del anteproyecto de ley. En estas alegaciones se basan nuestras opiniones, que pueden ser consultadas en el Blog del Fórum de Política Feminista de Córdoba en esta dirección https://forumdepoliticafeministaco.blogspot.com/. Llama nuestra atención la cuestión laboral que se refleja en el anteproyecto de ley.

En este apartado que se comienza a desarrollar en el artículo 14, se contiene todo un desideratum que pretende legislar sobre deseos, sentires y pareceres. Se parte del supuesto de que las administraciones públicas no están cumpliendo el mandato constitucional y demás disposiciones cuyo objeto es promover y garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito del empleo, esto sin establecer indicadores que permitan detectar las carencias del sistema. Se mandata al ministerio de trabajo para que establezca medidas de acción positiva para el colectivo trans sin realizar estudios previos.

Se programan distintivos a empresas que serán elementos de prestigio para ellas, pero no garantizarán los derechos. Se plantea la preferencia en la contratación de personas LGTBI, ¿en qué porcentaje?, ¿se aspira a la paridad?, ¿en qué proporción con respecto a otros colectivos?. Otros aspectos como el deporte, la educación, la salud... contienen un borrado de logros conseguidos por las mujeres, que llaman a la alarma. La “ley trans” supondrá un giro de 180 grados para los planes de igualdad. Supondrá un retroceso irreversible que costará décadas enderezar.

Nosotras seguimos.

Beatriz López de la Manzanara Márquez

Presidenta del Fórum de Política Feminista agrupación Córdoba