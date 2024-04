Doñas y doñitas

Hace poco se ha celebrado en el teatro Góngora de Córdoba el evento “las que cuentan la ciencia”. Es un evento divulgativo en el que mujeres científicas, de una manera muy particular, nos instruyen sobre un tema sobre el que versan todas las ponencias que duran entre 12 y 14 minutos. Este año el tema ha sido “Nosotras, nuestros cuerpos” ese al que tanto debemos, del que tanto (a veces) nos avergonzamos, y que tantos placeres nos otorga y a veces tanto dolor nos genera.

Córdoba y su universidad tienen la suerte de contar con mujeres, rectifico, mujerazas que gestionan su unidad de cultura científica, y tienen ideas tan brillantes como hacernos llegar al gran público la visión de mujeres científicas de distinto ámbitos sobre temas que nos afectan a todos, y sobre todo, a todas. Desde hacernos hacer sentadillas en un teatro casi lleno, de no ser porque todavía hay a quien se la trae al pairo que gente se quede sin asistir porque no tienen la consideración de devolver entradas que no van a usar, hasta casi ponernos a bailar una sevillana triunfal para despedirnos de las doñas, de sus conocimientos y buen hacer y de todo el personal que hace posible un evento que cada año encuentra más adept@s.

Este año, además, han incluido a las nuevas generaciones que se ve a la legua que vienen pisando fuerte. Con 10, 15 y 17 años tres “doñitas” con gran desparpajo se han desenvuelto maravillosamente bien ante un público, que todo hay que decirlo, se lo ha puesto fácil por su entrega y respeto. Necesitamos más doñas, muchas doñitas y doños que nos apoyen, que también son necesarios. Nos queda aún mucho camino que recorrer, pero éste es el camino. Se pueden hacer eventos gestionados, liderados, presentados, divulgados por mujeres que son un éxito total y absoluto. Gracias doñas, gracias UCO, gracias Córdoba, gracias Elena por estar al pie del cañón y demostrar que somos capaces de todo.