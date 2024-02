Desde la Plataforma Nosotras Decidimos de Córdoba queremos agradecer a todas las mujeres que nos han acompañado en la lucha feminista desde su formación en 2014 hasta estos días. Estamos totalmente convencidas de que el Movimiento Feminista es absolutamente necesario para convertirnos en una sociedad más justa e igualitaria.

Con este comunicado tenemos tres objetivos; el primero es dejar claro que desde la Plataforma Nosotras Decidimos no vamos a convocar la manifestación en la ciudad de Córdoba del 8 de marzo de 2024, ya que se está organizando otra convocatoria por parte de otros colectivos y no queremos confundir a la ciudadanía, ni dividir a las mujeres del movimiento feminista de la ciudad de Córdoba. Consideramos que si hubiera dos convocatorias tendrían que elegir a cuál ir, a veces, esa decisión seria ajena a los motivos por los que se organizan dos convocatorias.

El segundo objetivo de este comunicado es dejar claro, por qué no convocamos este año y qué hay detrás de esa decisión. En la manifestación de 2023 la prensa destacó la unidad del Movimiento Feminista de Córdoba, frente al de otras ciudades, donde ya era el segundo año que había dos convocatorias de manifestaciones diferentes: una abolicionista y otra transactivista, nada más alejado de la realidad.

Desde 2021 han ido saliendo colectivos de la Plataforma Nosotras Decidimos, por no estar de acuerdo con la mayoría de los colectivos que integraban la Plataforma en ese momento, los temas discordantes de esos colectivos son temas claves para el movimiento feminista, como los vientres de alquiler, el sistema prostitucional o el borrado de las mujeres.

El año pasado el cartel de la convocatoria de la manifestación de Córdoba, levantó escamas (ampollas). El lema era “Feminismo sin ningún género de dudas”. Ese cartel llevaba frases inscritas que habían sido consensuadas por todos los grupos de la Plataforma y revisadas mil veces en largas reuniones; muchas otras frases se habían quedado atrás porque algún grupo las vetaba o no convencían a la totalidad de los grupos que conformaban la Pataforma. Hubo una que inició toda una campaña de cancelación al cartel; “no soy CIS soy mujer”, era la frase. El prefijo CIS viene del latín y significa “del lado de”, es la nomenclatura que utiliza el movimiento queer para definir a la mujer biológica. La intención de incluir esta frase es dejar claro que la palabra mujer es la que nos define y que no necesitamos ningún prefijo más para reivindicarnos. La inclusión de esa frase sentó mal a muchos colectivos que pensaron que estamos en contra del movimiento trans y no comprendieron que de lo que estamos en contra es del borrado de las mujeres en el día de la mujer y dentro del feminismo.

Nunca lanzamos ninguna frase que criticara el movimiento transactivista, puesto que colectivos o partidos políticos que en ese momento pertenecían a la Plataforma estaban de acuerdo con él. La única frase que salió de nosotras es la negación a autopercibirnos con unas siglas delante de la palabra que nos define, que es MUJERES. Ahí empezó una campaña de desprestigio que se inició porque muchos colectivos empezaron a hacer sus propios carteles sin distribuir el oficial de la convocatoria. Colectivos que habían pertenecido a la Plataforma o que pertenecían en ese momento.

El siguiente paso fue la división en dos de la propia manifestación, utilizando la batucada para hacer una sentada y por lo tanto despegarse de la cabecera y de la organización. Le siguió el abucheo e insulto a los lemas que se leyeron desde el balcón de La Corredera. En el 8 de marzo de 2023 ya llevaban unos meses organizándose colectivos discordantes a la Plataforma para articular una convocatoria paralela a la nuestra en marzo de 2024, en aquel entonces ya lo sabíamos.

Este año se han reunido ya bajo el nombre de Asamblea Transfeminista 8 de Marzo, convocando la manifestación del 8 de marzo de 2024 los colectivos que organizaron el boicot a la Plataforma Nosotras Decidimos el año pasado y se le han ido uniendo colectivos y partidos políticos que pertenecían a la Plataforma Nosotras Decidimos.

El tercer objetivo de este comunicado es dejar claro que para la Plataforma Nosotras Decidimos lo importante son los problemas de las mujeres, ya que es una Plataforma feminista, que siempre ha vindicado los derechos de las mujeres y denunciado las injusticias que sufrimos, seguirá haciéndolo, aunque este año no convoque la manifestación del 8 de marzo. Porque mientras que las mujeres suframos opresiones y discriminaciones seguiremos denunciándolas vengan de donde vengan. Porque el sistema nos oprime por el simple hecho de nacer mujeres. Por ser mujeres nos violan, por ser mujeres cobramos menos por el mismo trabajo, por ser mujeres se alquilan nuestros vientres, por ser mujeres tenemos más tasa de paro, por ser mujeres nos prostituyen, por ser mujeres nos encargamos del cuidado, por ser mujeres nos asesinan. Por ser mujeres seguiremos luchando toda nuestra vida para alcanzar la igualdad y cada 8 de marzo seguiremos gritando en las calles que es el Día Internacional de la Mujer.

8 de Marzo, día de la Mujer Trabajadora.