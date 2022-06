Ciencia a color sobre muros en blanco para reconocer a figuras de excelencia

Concepción Aleixandre Ballester, Ángela Ruiz Robles y Pío del Río Hortega ya cuentan en Córdoba con un grafiti que les homenajea por el papel tan destacado que tuvieron en la ciencia. Los pueblos elegidos para dar color a la ciencia han sido Puente Genil, Cabra y Navas del Selpillar en una actividad puesta en marcha por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCI) de la Universidad de Córdoba (UCO) durante este fin de semana.

La acción se denomina Científicas en el Muro y está incluida en el programa Ciencia Clandestina de la UCO. Las encargadas de dar vida a estos murales han sido tres mujeres, las grafiteras Almudena Castillejo, Marta Tuuk y Anita Montes, quienes realizaron sus obras de manera simultánea. Concepción Aleixandre Ballester fue la primera mujer licenciada en Medicina en ingresar en la Sociedad Española de Ginecología y su mural puede verse en la Casa de la Igualdad de Puente Genil. Tras haber estudiado Magisterio, encaminó su profesión hacia Medicina, especializándose en Ginecología y abriendo varias consultas en las que también atendió a mujeres sin recursos. Fruto de su experiencia patentó dos pesarios para corregir el descenso del útero. Además, destacó por su actividad humanitaria y por la defensa del feminismo. La ilustradora, artista visual, muralista y comisaria Almudena Castillejo, cuyos trabajos destacan por el retrato, ha sido la encargada de realizar el grafiti de Aleixandre.

Por otro lado, la diseñadora gráfica, ilustradora y muralista Marta Tuuk -cuyas principales fuentes de inspiración son la cultura asiática y el arte contemporáneo- pintó a Ángela Ruiz Robles en el teatro El Jardinito de Cabra. Maestra, pedagoga e inventora española, es reconocida como la precursora del libro electrónico gracias a dos patentes que registró en 1949 y 1962 y que estaban orientadas a facilitar el aprendizaje de las diferentes materias escolares reduciendo el peso de los materiales educativos y haciéndolos más atractivos.

Por último, el grafiti al histopatólogo y dos veces candidato al Premio Nobel Pío del Río Hortega puede disfrutarse en el colegio San Francisco de Navas del Selpillar. Científico, descubridor de la microglía, médico e investigador, Pío del Río es, junto a Santiago Ramón y Cajal, la figura más destacada de la llamada Escuela Histológica Española. La artista autodidacta Anita Montes ha sido la encargada de dar vida a este científico, sacando a relucir sus ténicas y sus formas de observar el mundo.

Con estas tres nuevas obras, la acción Científicas en el Muro ha facilitado la producción de 12 grafitis en Córdoba. Así, el año pasado, las científicas Gabriela Morreale, Margarita Salas y Amparo Poch y Gascón fueron dibujadas respectivamente por Sake Ink en Baena, Almudena Castillejo en Belmez y por Coché Tomé en Aguilar de la Frontera. Este último artista, Coché Tomé, fue el encargado de pintar en 2015 los grafitis de Rosalind Franklin, Alfred Russel Wallace, Jocelyn Bell, Jorge Francisco Tello Muñoz, Hipatia de Alejandría e Ibn Firnás, en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba. En esta web se pueden consultar todos los grafitis.

Clandestinas en el Muro es un subprograma contemplado dentro de la acción Científicas en el Muro del objetivo 1 (Promoción de la cultura científica y de la innovación, en especial en el entorno local y provincial) del Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su UCCI, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) en todas sus ediciones anteriores. Una acción que busca promover el activismo divulgativo de manera más directa en las localizaciones menos esperadas, pero más cercanas a la ciudadanía e introducir la ciencia en la cotidianidad de la ciudadanía cordobesa.

