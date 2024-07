Alumnos llamados a ser faro entre la juventud de Las Palmeras para reducir el abandono escolar

En la Universidad de Córdoba (UCO), junio y julio son los meses de las graduaciones. Miles de universitarios acaban sus estudios y reciben de manos de sus tutores una orla que es la muestra inequívoca de la pregunta: ¿Y ahora, qué? Pero, desde hace siete años, también es el turno de la graduación de otros estudiantes que, aun sin pertenecer todavía a la institución universitaria, reciben su apoyo para continuar con sus estudios dentro de un entorno que no les es favorable.

En total, durante este año, 13 estudiantes de Las Palmeras han culminado con éxito el curso académico gracias a las ayudas recibidas de la UCO, a través de Fundecor y de la Fundación La Caixa. Los bajos ingresos económicos de las familias de estos alumnos les obligan a dejar de estudiar y orientar todos sus esfuerzos en conseguir un trabajo. Para evitar ese abandono y fracaso escolares, las familias del alumnado de Las Palmeras han recibido una ayuda económica para cubrir necesidades básicas, complementada con la entrega de ordenadores y el desarrollo de competencias lingüísticas mediante un curso de 60 horas de inglés a través de UCOIDIOMAS.

Francisco Javier Llamas Torrecilla es uno de esos 13 estudiantes que se han graduado este martes en la Sala Mudéjar del Rectorado de la UCO. Reconoce que pensaba que “nunca” sería capaz de sacarse la ESO y durante esta jornada ha puesto fin a un grado medio de Soldadura, ello gracias a este programa. Aunque tiene las miras puestas en empezar a trabajar, si no encuentra empleo, volverá a estudiar. “He sido capaz de aprobar todo y pensaba que nunca lo conseguiría”, afirma este joven, que tiene un hermano que dejó los estudios en Bachillerato. Para Llamas, la motivación que ha recibido desde la UCO ha sido un pilar fundamentar para no echar al traste su formación.

Como él, Aroa Navarro ha continuado este año sus estudios gracias a este programa. Tiene 16 años y ha finalizado primero de Bachillerato. Cuando acabe estos estudios, se plantea realizar un curso superior “para ir más preparada a la universidad”. Además de aprobar con éxito todas las asignaturas, Navarro destaca también la motivación recibida por parte de Fundecor, lo que le ha ayudado a romper con la timidez que, afirma, le caracteriza.

Para hacer más fácil la inmersión educativa, los participantes han estado acompañado de 13 estudiantes de la UCO, quienes han ejercido como voluntarios. Este ha sido el caso de Rosa Font Luque, alumna de Biotecnología. Para ella, acompañar, en su caso, a una joven de Las Palmeras le ha supuesto un gran enriquecimiento personal, dado que “sientes que estás participando en algo que le hace bien a la comunidad y a una persona que ha tenido menos oportunidades que tú”. Por ello, esta joven llama a no naturalizar el acceso total a la educación y a ser conscientes de que “no todo el mundo” puede participar de este derecho.

Durante el acto, el rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez, ha expresado su compromiso con la continuidad de este proyecto. Para materializar esta voluntad, la UCO y la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras han renovado el convenio específico de colaboración, inicialmente suscrito en 2021, por otros cuatro años. El convenio tiene como objetivo principal la implementación de un programa de ayudas económicas y formativa para superar la brecha lingüística y digital, así como de acompañamiento educativo destinado al alumnado de Bachillerato, Formación Profesional y ESO del barrio de Las Palmeras.

Este programa busca aumentar la implicación de los estudiantes en las enseñanzas preuniversitarias, evitando así el absentismo y el abandono escolar. Además, se pretende reducir el nivel de fracaso escolar, facilitando el acceso de los estudiantes a la Universidad de Córdoba y promoviendo su éxito académico. Otro de los objetivos fundamentales es fomentar el retorno de la inversión pública en la mejora del barrio, asegurando que la formación académica de los alumnos contribuya a la transformación y desarrollo de su entorno. El rector ha felicitado a los estudiantes, animándolos a ser embajadores del programa en su barrio. “Este programa tiene como misión aligerar la pesada mochila que algunas personas llevan por no tener las mismas oportunidades”, ha comentado, “y es un programa muy auténtico y, por eso mismo, muy bello”.

La UCO se compromete a aportar 26.700 euros anuales para becar a seis estudiantes cada año. Además, la UCO cofinanciará con 12.000 euros un programa financiado por la Fundación La Caixa a través del programa de Proyectos Sociales Andalucía (este curso académico la cantidad aportada por la entidad fue de 17.590 €), con la colaboración de Fundecor. Esta cofinanciación permitirá otorgar ayudas adicionales a otros seis estudiantes, beneficiando así a un total de 13 estudiantes cada año.

Tanto la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi, como el vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento, y presidente de Fundecor, Antonio Arenas Casas, han resaltado la sinergia público-privada de este proyecto que aumenta las oportunidades de vida del alumnado beneficiario. “Vosotros, los estudiantes, sois ahora la semilla de un barrio que hoy tiene esperanza”, ha señalado la vicerrectora. En la misma línea se ha expresado la delegada en Andalucía de la Fundación La Caixa, Yolanda López Cosano, quien ha reiterado su apoyo a un proyecto “que realmente transforma vidas

El presidente de la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras ha agradecido la renovación del convenio con la UCO que se manifestará en la continuidad de un proyecto que comenzó hace ocho años y que “tanto éxito” está cosechando.

