Yankees go home (pero volved)

Después de semanas con blockbusters hollywoodenses (Dune, Cazafantasmas, Godzilla y King Kong…), este viernes predominan los estrenos españoles, franceses, canadienses, indios, etc. Los recibimos con alegría, como a los americanos.

Menudas piezas es la nueva comedia de Nacho G. Velilla (Que se mueran los feos, Perdiendo el Norte) que cuenta una historia de superación inspirada en un caso real.

Después de un divorcio traumático e inesperado, Candela (interpretada por Alexandra Jiménez) se queda sin trabajo en una escuela de élite. Se ve obligada a regresar al barrio del que salió y pedir ayuda a su hermana y a su padre, a quienes ha mirado con superioridad durante años. El empleo que encuentra es dar clases en su antiguo instituto a estudiantes “difíciles”, un grupo de perdedores por los que nadie da un duro, pero que, con ayuda, pueden acabar siendo campeones de España de ajedrez.

No se trata de una película sobre ajedrez (las hay estupendas, como En busca de Bobby Fisher, o la serie Gambito de dama), sino que lo toma como pretexto para la superación personal y como metáfora: En el ajedrez, como en la vida, no importa si eres rey o peón (¿eh? ¿seguro?), porque al final de la partida, ambos acaban en la misma caja (ah, eso sí).

Dev Patel, actor indio conocido por películas como El hombre que conocía el infinito o Lion, debuta en la dirección con un thriller de acción, Monkey man, en el que también interpreta a un delincuente recién salido de prisión en la India que intenta adaptarse a un mundo hostil y avaricioso. Acabará luchando por vengar la muerte de su madre y defender a las clases más desfavorecidas.

Al parecer, Patel ha superado con nota su primera experiencia como director, con una sangrienta historia de venganza que algunos comparan con John Wick, e incluso promete como nuevo héroe de acción. Quién lo diría viéndolo con pinta de pardillo en Slumdog Millionaire o El exótico Hotel Marigold.

Apunte cultureta: El personaje y el título se basan en Hanumân, el dios hindú del valor, la fuerza y la autodisciplina, que desempeña un papel central en el Ramayana, una de las mayores epopeyas antiguas jamás escritas.

El salto es la última película de Benito Zambrano (Solas, La voz dormida), un thriller social que relata la odisea de quienes cruzan la valla entre Marruecos y España.

Ibrahim, de origen guineano, reside en Madrid con Mariama y trabaja como albañil. Un día es deportado a su país por no tener permiso de residencia y, desde ese momento, su único objetivo es regresar a España. Tras atravesar África, se establece con algunos compañeros en un campamento cerca de la frontera. Allí conoce a una chica decidida a saltar la valla y llegar a España. Pero esta hazaña no está al alcance de cualquiera.

La película denuncia la situación que viven los inmigrantes subsaharianos, no solo en su periplo hasta traspasar o no las puertas de Europa, sino también en su lucha por conseguir una vida digna si han conseguido entrar. Zambrano lo describe crudamente: “Pobreza, miseria, guerras, sin futuro, huida... Viaje clandestino, éxodo, sufrimiento, abusos, muerte... Cruzar en patera, saltar la valla, llegar nadando, debajo de un camión, darlo todo para llegar a Europa... Un nuevo país, una nueva lengua, una nueva cultura, no tener papeles, inseguridad, miedo, persecución, deportaciones, vuelta a empezar…”

Del mismo equipo responsable de Mia y el león blanco, que fue un éxito en 2018, llega la francesa Emma y el jaguar negro. El título ya indica que van en la misma línea: también está centrada en la amistad entre una niña y un animal salvaje con un color determinado, también hay aventura, buenos sentimientos y mensaje medioambiental.

La selva amazónica, donde Emma ha crecido, le ha brindado una amistad única con Hope, una jaguar que encontró cuando era apenas una cría. Sin embargo, un evento trágico obliga a Emma a trasladarse a la ciudad de Nueva York, dejando atrás a Hope, aunque nunca la ha olvidado. A los 14 años, convertida en una chica de ciudad, Emma descubre que su pueblo natal está siendo amenazado por traficantes de animales y decide que debe volver a la Amazonia con su querida jaguar para salvarla de aquellos que buscan destruir la selva y su vida silvestre.

Otros estrenos de la semana son: El documental Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, sobre la historia compartida de Hispanoamérica durante más de 300 años; Sangre en los labios, thriller protagonizado por Kristen Stewart, donde la directora de un gimnasio se enamora de una culturista; la francesa HLM Pussy, en la que tres adolescentes publican un vídeo identificando al agresor que atacó a uno de ellas.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.