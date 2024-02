San Valentín tiene prisa

Los que saben de esto han pensado que el día de los enamorados es un buen momento para ir con tu pareja al cine y, para animar al personal, adelantan los estrenos del viernes al miércoles. Si el amor mueve montañas, ¿no iba a poder con el calendario?

La primera película de la que vamos a hablar no tiene mucho que ver con el amor, sino con la acción: Madame Web es un thriller que cuenta la historia original de una de las heroínas más enigmáticas de Marvel. Está protagonizada por Dakota Johnson (La red social, Cincuenta sombras de Grey) como Cassandra Webb, una paramédica de Manhattan que obtiene el poder de ver el futuro y descubre que también puede cambiarlo. La trama se centra en su enfrentamiento con los fantasmas del pasado mientras se cruza con tres jóvenes mujeres unidas por un destino poderoso… si consiguen sobrevivir a una gran amenaza de su presente.

El filme explora la idea de que no es necesario ser sobrehumano para tener superpoderes, desafiando la noción convencional de fuerza y agilidad asociada a los superhéroes. Los poderes de Madame Web son exclusivamente mentales: es capaz de entretejer los hilos del tiempo, viendo múltiples líneas cronológicas y alterando el futuro.

Según parece, en los cómics de Marvel, Madame Web se representa como una mujer mayor y ciega que va en silla de ruedas. Los productores de la película habrán pensado que una protagonista joven y atractiva quizás tenga más tirón en taquilla. Empoderamiento, sí, pero…

Tras Bohemian Rhapsody, Rocketman, Elvis, etc. le llegaba el turno a la mayor leyenda del reggae. Bob Marley: One love es una celebración de la vida y la música de un icono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad. Marley falleció con tan solo 36 años, a causa de un cáncer de piel, en 1981.

Según los productores de la película: “Vamos a dar a todos algo que no han visto, algo que no se puede buscar en Google, algo que se basa en conversaciones reales, que surge del círculo íntimo”. Para dar más realismo a los conciertos y las grabaciones, la mayoría de los actores que rodean a Kingsley Ben-Adir, el protagonista, son verdaderos músicos: “Son quienes hicieron giras con Bob Marley y The Wailers, sus hijos, así que conocían todas las progresiones, sabían todos los acordes. No es ficticio. No fingíamos en absoluto. Parece real porque es real”.

Seguimos en la misma onda musical. Priscilla, dirigida por Sofia Coppola (Lost in translation), está basada en las memorias «Elvis and Me» escritas por Priscilla Beaulieu Presley y publicadas en 1985, que relatan el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland.

Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica superestrella del rock and roll pero se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo.

La cinta ha recibido muy buenas críticas en los festivales a los que ha acudido, destacando, sobre todo, la interpretación de su protagonista, Cailee Spaeny.

Y también con un trasfondo musical, una comedia romántica española con banda sonora de Coque Malla: Buscando a Coque, primer largometraje de Teresa Bellón y César F. Calvillo.

Teresa y César (no se quebraron mucho la cabeza para encontrar los nombres), interpretados por Alexandra Jiménez y Hugo Silva, son una pareja feliz hasta que ella le confiesa arrepentida que se ha acostado con Coque Malla (sí, el cantante de Los Ronaldos), el gran ídolo de César desde su adolescencia. ¿Se puede perdonar a tu pareja si te es infiel con tu mito? César necesita hablar con Coque, aunque haya que viajar a Miami.

Menos mal que mi ídolo es Johann Sebastian Bach.

También se estrena este miércoles: Boonie Bears: Regreso a la Tierra, película china de animación (secuela de Boonie Bears: en un mundo diminuto), donde continúan las aventuras de los osos Briar y Bramble. Nacimiento, en la que un joven coreano se convierte en 1845 a la fe cristiana y viaja a Macao para formarse y llegar a ser el primer sacerdote de la historia de Corea del Sur.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.