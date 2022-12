Vox pide al alcalde que encargue una información reservada del Imtur e Imdeco

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha pedido este martes que el alcalde, José María Bellido, “tome cartas en el asunto y pida al jefe de la asesoría jurídica, que ha demostrado gran profesionalidad y rigor, una información reservada sobre los contratos en el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y el de Deportes (Imdeco), tras los últimos hechos con el edil David Dorado” sobre el caso Infraestructuras.

En una rueda de prensa horas después de conocer la detención del citado concejal, la edil ha recordado que “gracias a Vox se le retiraron las competencias a Dorado, después de que en su día le pedimos al alcalde que tomara medidas y que por higiene política no debería estar llevando a cabo las mismas responsabilidades y que se le retiraran las competencias de Infraestructuras”.

Badanelli ha aseverado que, “si Vox gobernara en Córdoba, esto no hubiera sucedido, porque hubiéramos ejercido la fiscalización y control de todo el gobierno”. “No entendemos cómo en todo el gobierno, un gobierno cohesionado como han dicho, pueda haber un concejal como el de Infraestructuras y presidente en Sadeco que actúe por libre sin que nadie del gobierno ni de su grupo municipal supiera nada ni de su forma de actuar”, ha subrayado, para remarcar que “el jefe, el alcalde, tiene que fiscalizar y si no se ha hecho, no será porque no se ha insistido, es su responsabilidad”.

“Por parte de Vox llevamos mucho tiempo advirtiendo también de presuntas responsabilidades en el Imdeco”, ha agregado Badanelli, quien ha indicado que “después de años denunciando esta situación, no se entiende por qué el alcalde no ha tomado ni una sola medida y hace oídos sordos a las denuncias de Vox”.

Entretanto, ha avanzado que su grupo va a presentar un escrito en Alcaldía “adjuntando un informe que ha sido elaborado por un abogado que ha contratado Vox, en el que se pone en conocimiento del alcalde y la asesoría jurídica todas las irregularidades de Fitur de 2021 y también del Córdoba Kitchen de este mismo año”.

En este informe, según ha añadido, “se recogen con detalle todas las facturas con mucha información”, a la vez que ha resaltado que desde Vox se denuncia que “se incumplen todas las normas de contratación menor, algo que comparte la interventora que repara este tipo de contratación siempre”.

Así, le ha exigido al alcalde que “frente a la tibieza, contundencia, frente a las sospechas, investigación rigurosa, y frente a las supuestas dudas que pueden causar algunas prácticas, rigor”. “Igual que el alcalde requirió al jefe de la asesoría jurídica para investigar sobre los contratos menores de 2021, que haga lo propio con el Imtur y el Imdeco”.

Al respecto, la portavoz ha dicho que “el jefe de la asesoría jurídica ha mostrado una profesionalidad y un rigor que es lo que nos ha traído a este punto”. “Es una persona de la máxima confianza del alcalde, y queremos que se le encargue a la asesoría una investigación profunda sobre el Imtur y el Imdeco”, ha mantenido Badanelli, quien ha avisado de que “si no lo hace, tendrá que dar algo más que una respuesta política”.