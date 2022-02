Volvemos a Córdoba y el Imdeec impulsan una certificación para empresas comprometidas con el retorno del talento

La asociación Unreported, responsable del programa Volvemos a Córdoba, creará un Sello de Empresa Comprometida con el Retorno del Talento gracias a la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC). Con esta iniciativa quiere distinguir a las firmas locales que colaboran activamente con este proyecto, cuyo objetivo es promover el regreso a la ciudad de profesionales con experiencia internacional.

“Queremos crear una marca de excelencia para reconocer el compromiso de las empresas de Córdoba que aceptan autocandidaturas o lanzan ofertas de empleo para profesionales en el extranjero y colaboran con la sensibilización de la sociedad sobre la emigración y el retorno -ha explicado Rosario Sánchez, responsable de Volvemos a Córdoba-. Con este sello, también queremos atraer la atención de otras empresas para aumentar el número de entidades colaboradoras”.

Por su parte, la delegada de Reactivación Económica y presidenta del IMDEEC, Blanca Torrent, ha señalado que esta iniciativa “nos ayudará a dar más visibilidad a nuestro tejido empresarial, y a reforzar su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa o con criterios ESG, de sostenibilidad ambiental, social y de buen gobierno”.

Y ha destacado la importancia de un proyecto “que sirve de nexo de unión entre trabajadores con experiencia internacional y empresas que necesitan y reclaman ese talento”. El programa enriquece también el ecosistema emprendedor de Córdoba, “porque muchas personas vuelven para poner en marcha nuevas ideas de negocio”.

