El Tour del Talento reúne en Córdoba 6.000 participantes en actividades formativas y 23.000 asistentes en la programación cultural

Más de 6000 jóvenes han asistido a las actividades lectivas desarrolladas durante la semana del Tour del Talento Córdoba 2023. Por otra parte, han sido más de 23.000 los asistentes que han disfrutado de las actividades de ocio realizadas, principalmente a lo largo del fin de semana. Este evento ha sido organizado por la Fundación Princesa de Girona con TRIVU como aliado estratégico y el Ayuntamiento de Córdoba a través de su Delegación de Juventud y de Planneo como coorganizadores.

Durante siete días, se han celebrado más de 50 actividades centradas en potenciar la mejora de la empleabilidad, los trabajos del futuro, las competencias profesionales más demandadas por las empresas, el awareness digital y la educación. Pero, sobre todo y de manera transversal, el Tour de Córdoba ha puesto en valor las profesiones artísticas. La vocación por la cultura y ha promovido también un debate sobre el poder transformador de la cultura y las artes, junto a una amplia oferta de ocio y espectáculos.

El director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha hecho una “valoración extraordinaria de esta semana del Tour del Talento en Córdoba, que ha permitido poner en valor la profesión y la vocación por lo artístico”. Ha destacado la complicidad del Ayuntamiento que ha creído desde el principio en este proyecto desde el principio apoyando a la Fundación con actividades dedicadas a la gente joven de la ciudad, acercándoles nuevas oportunidades y aflorando el talento“.

Así mismo, la delegada de juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha manifestado que “ha sido una semana de TALENTO con mayúscula, por parte de los jóvenes que han participado en las diferentes actividades durante la semana y también por parte de los cordobeses que han sabido mostrar su cariño y apoyo a la juventud cordobesa”. Además, ha agradecido a la Fundación Princesa de Girona “habernos permitido ser sede del talento 2023 y mostrarle al mundo nuestra mejor materia prima, que como digo siempre es el talento de los jóvenes cordobeses, que no solo es el futuro, sino también el presente de esta ciudad”

Acciones previas relevantes

En la jornada previa a la inauguración del Tour, el equipo que desarrolla el proyecto musical AmplificARTE ofreció su primer concierto educativo en Andalucía ante más de 1.000 estudiantes del colegio Escuelas Profesionales Sagrada Familia-Fundación Peñaflor (SAFA) y del CEIP Andalucía de Fuengirola, ambos centros educativos galardonados con el Premio Escuela del Año de la Fundación. Los conciertos se realizaron en las instalaciones del SAFA de Écija.

Esa misma tarde, en la Plaza de las Tendillas de Córdoba, se celebró el concierto inaugural del Tour del Talento a cargo de La Carroza del Teatro Real, el escenario itinerante del teatro lírico de Madrid. Un recital lírico gratuito en el que se pudieron escuchar arias de algunas de las óperas más conocidas de Puccini, Mozart, Delibes, Offenbach, Bizet, entre otros; y romanzas de zarzuela de Penella Moreno y Sorozábal, en las voces de la soprano Sonia Suárez; la Mezzosoprano Alejandra Acuña; el barítono Willingerd Giménez, y la soprano cordobesa Auxiliadora Toledano (Premio Artes y Letras 2013), acompañados por la pianista Cristina Sanz.

Acto Central del Tour del Talento de Córdoba

La inauguración del Tour del Talento Córdoba 2023, que tuvo lugar el pasado jueves, estuvo presidida por S.M la Reina, y culminó con la proclamación de la violinista granadina María Dueñas como Premio Princesa de Girona Artes y Letras 2023 por «su gran talento, su disciplina y su capacidad de trabajo constituyendo un excepcional modelo inspirador para los jóvenes». Además, el jurado destacó «un altísimo grado de interpretación y ejecución del violín, que le permite una gran conexión emocional con el público, y haber recibido un reconocimiento internacional insólito a su edad»

El papel de la cultura como eje transformador educativo protagonizó el acto central del Tour, en la mesa redonda “El arte que transforma”, conducida por el Premio Artes y Letras 2016 Andrés Salado y que contó con la participación de Juan Zamora, artista plástico Premio Artes y Letras 2017; María Sánchez, escritora y Premio Artes y Letras 2021; Ignacio García-Belenguer, director del Teatro Real; Ana Vallés, presidenta del Grupo Sorigué y el maestro de “Generación docentes”, Andrés Herrera.

Antes del acto central, a escasos metros del Gran Teatro, el Centro Cultural San Hipólito acogió la presentación de tres de las iniciativas desarrolladas por el laboratorio de innovación educativa (EduLab) del programa «Generación docentes» de la Fundación Princesa de Girona, que ya están impactando de forma positiva en la sociedad, con objetivos tan dispares como necesarios: AmplificARTE, Red de docentes para el desarrollo y Skill Up. En este espacio de presentaciones, S. M. la Reina y la comitiva oficial se interesaron también por el proyecto educativo que la Fundación está desarrollando junto a Harbour.Space University y con la colaboración de Fundación Banco Sabadell para contribuir al desarrollo tecnológico de los jóvenes y de las aulas a través de formaciones disruptivas que contribuirán a expandir el lenguaje de la programación como competencia a través del proyecto “Cód¡Go!”.

Proyectos singulares

Durante la jornada inaugural del Tour del Talento, La Fundación Princesa de Girona presentó tres proyectos singulares:

Congreso Importa

Bajo el nombre de «Importa», el Tour del Talento y la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) ha ofrecido esta misma mañana un congreso basado en charlas que acercan a los jóvenes valores humanos universales como la tolerancia, la superación, el respeto o la solidaridad. María Guerrero, fundadora de Acción por la Música que trabaja cada día para transformar la sociedad a través de la música social, y Miriam Fernández, cantante, escritora, actriz con parálisis cerebral y conocida popularmente también por ser la ganadora del Talent show ‘Tú sí que vales’ en 2011, han protagonizado el encuentro.

Cód¡Go!

El Tour del Talento, en colaboración con una de las mejores escuelas de programación para jóvenes en España, Leagues of Code, acerca la tecnología y la programación a jóvenes y niños. Bajo el nombre de Cód¡Go!, se realizan charlas inspiradoras (durante el Tour) y se organizan formaciones básicas y avanzadas (online, a partir del 15 de abril) con el objetivo de lograr que los jóvenes vean la tecnología como algo atractivo y accesible, sin importar el nivel que tengan en esta materia.

El proyecto también incluye La Copa Cód¡Go!, dirigida a jóvenes con conocimientos de programación que quieran convertirse en los mejores programadores. Las semifinales de este torneo se realizarán online y la gran final tendrá lugar de forma presencial en Girona. Los tres mejores participantes de cada categoría optarán a diferentes premios, como una beca para el Summer Camp de Leagues of Code que tendrá lugar en Menorca -valorado en 3.000 euros- o un curso de doce semanas; una beca para un curso de Harbour.Space University; una beca para un curso de The Power Business School (ThePowerMBA) o la participación en el programa «Generación propósito» que impulsa la Fundación Princesa de Girona.

Este proyecto se desarrolla en colaboración con Fundación Banco Sabadell, que pone de manifiesto así su apuesta por la excelencia, la creatividad y la innovación, con especial interés en el impulso al talento joven.

AmplificARTE

La Fundación Princesa de Girona, a través de su programa «Generación docentes» y el sello discográfico The Art House Academy impulsan AmplificARTE. Se trata de un proyecto que quiere transformar la forma de aprender y educar a través de la música. AmplificARTE propone a los docentes trabajar la gestión de las emociones con su alumnado de manera disruptiva y original, en el aula y fuera de ella. En este proyecto, la palabra cantada toma protagonismo gracias a la unión de jóvenes artistas y jóvenes docentes.

Durante el Tour, AmplificARTE se acerca a centros educativos para dar a conocer su potencial en el aula y realiza eventos de presentación para acercar el proyecto a la comunidad educativa, con la participación de los jóvenes artistas y de algunos de los docentes del programa «Generación docentes», que actúan como dinamizadores del proyecto. En el caso de Córdoba, el Colegio Seneca y el Colegio Santísima Trinidad – Trinitarios fueron partícipes de este proyecto y muchos de sus alumnos pudieron disfrutar del espectáculo musical de Teo Bok y su canción “Esperanza”, el himno del proyecto, Juliana con su composición “Encontrarme” y Joaquina con la interpretación de “Los mejores años”.

Otras Actividades destacadas del Tour

El arte contemporáneo, el flamenco, las oportunidades laborales de los videojuegos, la música, las nuevas tecnologías y la innovación disruptiva centraron las actividades en la segunda jornada del Tour. En el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba «Músico Ziryab» tuvo lugar el Foro de Desarrollo de Talento «Revoluciona tu arte (y tus resultados) con innovación disruptiva». Durante la sesión, se reflexionó sobre cómo las nuevas tecnologías y la innovación disruptiva han roto esquemas y han revolucionado sectores del arte como la música, la comunicación, el arte o la gastronomía.

De forma paralela y en el mismo Conservatorio tuvo lugar un taller para trabajar las competencias profesionales de los jóvenes a través del modelo Tuckma, un sistema que mejora el rendimiento y la cohesión de los equipos.

Una conferencia sobre vocaciones artísticas y un meeting emprendedor para convertir un trabajo de fin de grado o máster en un modelo de negocio, fueron otras de las propuestas del día que se organizaron en diferentes espacios de la ciudad de Córdoba como el coworking del campus de Rabanales o la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD).

Por la tarde, un taller para explorar las oportunidades laborales de los videojuegos, una conferencia sobre la profesionalización del flamenco o el primer Festival Flamenco Planneo en la Plaza de los Capuchinos de Córdoba, cerraron esta segunda jornada.

El ocio fue el eje conductor de las diferentes actividades que se llevaron a cabo durante el fin de semana, donde más de 23.000 jóvenes, participaron de las diferentes propuestas que se llevaron a cabo en la ciudad: un Paseo por la Ciencia de Córdoba, feria científica en la calle que se ha convertido, en estos últimos años, en un referente cultural y educativo; un espectáculo de Verbena Moderna para dar una visión moderna del folklore tradicional; o el encuentro con Lola Vendetta que ofreció una charla motivacional, entre muchas otras propuestas de ocio.

La semana lectiva continuó el pasado lunes con la talent session Las 7 claves en el arte de encontrar trabajo, donde se compartieron algunos de los secretos para mejorar la empleabilidad en un taller muy dinámico y novedoso bajo el paraguas de entidades tan prestigiosas como la Fundación Bertelsmann, AECOC, Nohelis Ruiz, Banco de España, Nawaiam, Fundación Magtel o Ander Martin. Por la tarde, un focus group sobre innovación, talento y propósito, desarrollado por U4I y Carrier con la metodología design thinking, permitió identificar las claves de la innovación y el propósito de la empresa cordobesa Carrier, según el punto de vista de los jóvenes participantes.

En la tarde de esta quinta jornada, se llevaron a cabo dos actividades destacadas. Por una parte, la artista cordobesa LYA, acompañada de su banda y con la colaboración del grupo local las Juanis ofreció un concierto dedicado a su tierra y a sus fans. Y, por otra parte, se llevó a cabo un concurso de graffiti en el Bulevar del Gran Capitán, en el que se plasmó la visualización del papel de la mujer en la sociedad cordobesa, de la mano del Ayuntamiento y de Comisiones Obreras, dentro de las actividades enmarcadas en el mes de la mujer. Este próximo viernes se conocerá al ganador.

En la penúltima jornada del tour, las talent sessions volvieron a ser protagonistas, esta vez con el foco dirigido a impulsar la creatividad con la tecnología. Una sesión que forma parte de Cód¡Go, un programa codesarrollado entre Fundación Princesa de Girona y Harbour Space University, donde se dieron algunas claves sobre el uso de la inteligencia artificial: cómo sacar partido del Chat GPT; cómo crear una página web o 365 posts de instagram de manera automatizada, entre otras, y se analizó también cómo influirá la IA en el turismo del futuro. Por otra parte, la Fundación Magtel impartió un taller para enseñar a los jóvenes qué herramientas utilizar para activar un proceso de selección y encontrar ofertas que no están visibles o bien cómo cambiar de trabajo sin necesidad de cambiar de empresa.

Las respuestas de emergencia ante situaciones de crisis como desastres naturales o pandemias también han tenido cabida en el Tour de Talento de Córdoba. La organización sin ánimo de lucro Humanity Crew, reconocida en el año 2019 con el Premio Internacional de la Fundación, ha formado a jóvenes cordobeses, estudiantes del grado medio de FP, en primeros auxilios del MEDAC, con las habilidades necesarias para brindar apoyo psicológico inmediato a las personas afectadas por crisis como desastres naturales, conflictos y pandemias.

La noche del martes, el Quiosco Joven acogió la actuación de Boombap Zone: una serie de piezas coreográficas y batallas de baile, acompañadas por música en directo.

El Tour ha cerrado con una celebración del talento con la escenificación de cuentos y micro relatos dramatizados, interpretados por alumnos de la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba); el desarrollo de una tertulia, de la mano de la Casa de la Juventud, sobre cómo viven los jóvenes cofrades su afición a la Semana Santa.

El Tour tendrá un broche de oro como cierre, con la interpretación del coro Cantabile de la musicalización del poema «canción de San Rafael» de Federico García Lorca, realizada por el compositor Santiago Báez en el año 2015.

Nueva convocatoria

Este año, en las diferentes paradas del Tour del Talento, la Fundación ha abierto la convocatoria de sus Premios 2024 coincidiendo con el anuncio del nuevo premiado en cada ciudad. En la próxima parada del Tour, en Lugo (2 a 7 de mayo), será el turno de la categoría de Investigación Científica; y en junio, Girona anunciará el Premio Escuela del Año, un galardón que se entrega cada año a un centro pedagógico de referencia en materia de innovación educativa. Y, además, en las próximas semanas un jurado de expertos reunido para otorgar el Premio Internacional anunciará el nombre de un nuevo joven que se sumará a esta categoría que reúne ya a cuatro galardonados, pues este premio se creó en el año 2019.

Zaragoza desveló la ganadora del Premio Princesa de Girona Social 2023 que recayó en la creadora de la Fundación Arte Paliativo, Silvia Fernández, por su trabajo para construir y consolidar un proyecto para humanizar, a través del arte, el entorno sanitario y mejorar la vida de las personas. En Valladolid se dio a conocer al ganador del Premio Princesa de Girona Empresa 2023, Rafael Jordà, por democratizar el acceso al espacio para el beneficio de la sociedad haciendo posible el lanzamiento de satélites de órbita baja, reduciendo los plazos de desarrollo y fabricación, y a un coste competitivo. Córdoba ha sido el escenario escogido para proclamar el premio Princesa de Girona Artes y Letras 2023 a la reconocida violinista granadina María Dueñas.

La organización del Tour del Talento en Córdoba

El Tour del Talento es una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona y cuenta con TRIVU como aliado estratégico. En Córdoba, además, ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba a través de su Delegación de Juventud y de Planneo como coorganizadores, así como diferentes entidades como la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, la Asociación de Empresarios del Sur de España - CESUR. Además, en su impulso han colaborado U4Impact, Fundación Magtel, el Teatro Real de Madrid, Zurich y Enagás, así como más de 40 organizaciones empresariales y sociales de la ciudad.

El Tour del Talento en Córdoba también ha contado con la colaboración de la Fundación Lo Que De Verdad Importa – que organiza el Congreso Importa en el marco del Tour con el apoyo de Telefónica y Gonvarri Industries -, Leagues of Code – que impulsa el movimiento Cód¡Go! conjuntamente con la Fundación Princesa de Girona y con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell – y los colaboradores estratégicos Code.org, Unesco, H-Farm, la Fundación ONCE, , Rural School Collaborative, The Power Business School, GSMA, Global Mobility Call, Learn Land, la Fundación Accenture, Banco de España Eurosistema, Art House Academy, Escuela Superior de Música Reina Sofía, Haz – Alianza por la Educación, Laboratorio Hip de innovación social, ASTI, Imagine Creativity Center.

Del 2 al 7 de mayo, Lugo acogerá la cuarta parada del Tour del Talento 2023, que ya tiene abiertas las inscripciones para participar en más 50 actividades dirigidas a impulsar el talento y la empleabilidad de los jóvenes lucenses.