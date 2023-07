Roberto Roselli fomenta las prácticas de sostenibilidad corporativa de Plus Ultra a través de la gestión medioambiental

Plus Ultra Líneas Aéreas, bajo la dirección de su CEO Roberto Roselli, sigue impulsando durante 2023 su plan de compromiso medioambiental y la implementación de prácticas sostenibles en sus operaciones para la reducción de emisiones de CO2. La aerolínea española se ha consolidado en el mercado internacional gracias a su enfoque estratégico y su búsqueda constante de calidad del servicio.

Uno de los hitos más destacados que la aerolínea Plus Ultra alcanzó en 2023 ha sido la reducción de las emisiones de CO2 en un promedio del 15% por ruta, lo que equivale a la plantación de 10.000 árboles adultos. Este resultado se alcanzó mediante el cambio a aeronaves más eficientes, con sus últimas incorporaciones completadas durante el mes de mayo, y la implementación de “Plus Ultra Green”. El programa se creó con el objetivo de garantizar el manejo adecuado de materiales reciclables en toda la cadena operativa de la aerolínea.

Desarrollado en 2020, Plus Ultra Green es uno de los pilares del plan de acciones corporativas orientadas al cuidado y la preservación del planeta de la aerolínea. En palabras de su equipo directivo junto con Roberto Roselli: “Plus Ultra Líneas Aéreas se ha impuesto la misión de seguir ofreciendo a sus clientes servicios de alta calidad. Plus Ultra Green se enfoca en la sostenibilidad con prácticas como la sustitución de algunos materiales empleados a bordo por productos reciclables”.

Plus Ultra, durante los últimos años, ha enfocado sus recursos en crear acciones de concienciación medioambiental y operaciones sostenibles específicas para promover el compromiso medioambiental con clientes, proveedores y colaboradores dentro de sus operaciones a bordo.

Junto con la reducción del consumo de combustibles, ruidos y emisiones de efecto invernadero, los directivos han integrado en sus programas la prevención de la contaminación y daños medioambientales, al mismo tiempo que promueven el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

Roberto Roselli comenta los recientes avances de Plus Ultra Líneas Aéreas en el cuidado del medio ambiente

Durante el primer semestre de 2023, Plus Ultra completó la incorporación de sus nuevas aeronaves más eficientes con dos A330-200 en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Ambas fueron puestas en servicio durante el mes de mayo para respaldar las operaciones intercontinentales de la aerolínea. A la par, estas aeronaves están equipadas con tecnología que sigue la configuración estandarizada de la flota de Plus Ultra, lo que les permite ofrecer una excelente calidad de servicio mientras reducen las emisiones de CO2.

“Estos dos A330-200 son clave para respaldar nuestras operaciones intercontinentales”, declaró Roberto Roselli. “Su incorporación nos permitirá continuar con nuestras proyecciones de expansión de rutas y destinos en los próximos meses”.

Plus Ultra ha experimentado un crecimiento exponencial bajo el liderazgo de Roselli, posicionándose como un referente en la industria de la aviación española. A día de hoy, la aerolínea ofrece vuelos regulares desde Madrid y Tenerife hacia destinos como Bogotá, Cartagena, Lima y Caracas, además de vuelos estacionales hacia Quito, Guayaquil y Santo Domingo. Estos logros se alcanzaron gracias al enfoque estratégico de los directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas, quienes no solo buscan la expansión geográfica de la compañía, sino también la calidad del servicio y la sostenibilidad.