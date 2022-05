El PSOE ve a Moreno “débil y asustado” porque “no le salen las cuentas”

La cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha afirmado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juama Moreno, “está débil y asustado” porque “no le salen las cuentas” ante la próxima cita electoral del 19 de junio.

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Ambrosio ha señalado que prueba de ello es el “último malabarismo que nos quedaba por escuchar, como es que pretenda repetir las elecciones en Andalucía si el resultado de las urnas no es el que le gusta”, criticando la candidata socialista que “un supuesto demócrata entienda que antes de conocer el resultado de unas elecciones las ponga en cuestión”.

Ello, según ha insistido, “es una muestra de debilidad en toda regla, que no lo habíamos visto nunca, porque avanza y refleja que no le gusta lo que va a salir y no le salen las cuentas”, lo que la ha llevado a recriminar a Moreno “que se niegue a contestar de modo rotundo lo que el candidato socialista, Juan Espadas, le viene preguntando desde hace meses, y es si está dispuesto a gobernar con la ultraderecha de Vox”, si es que el resultado de las urnas le permite sumar para ello.

Esto es otro indicativo de que los populares “están débiles y asustados, y ello demuestra que el del PP no es el proyecto político que necesita Andalucía, que requiere de un gobierno fuerte y contundente, que ponga el bienestar de la mayoría por delante de los intereses partidistas, y eso solo lo puede garantizar el PSOE de Juan Espadas”.

En este sentido ha señalado que los candidatos del PSOE al Parlamento andaluz “llevamos meses recorriendo hasta el último rincón para poner sobre la mesa una realidad frente a las expectativas, y es que hay que tomar una decisión el 19J, y para eso solo hay que responder a una pregunta: si estamos mejor o peor que hace tres años y medio, y mayoritariamente la respuesta de los ciudadanos es que peor”.

Así, ha añadido que “es público y notorio que la sanidad no va bien, que hay una deriva en educación hacia la iniciativa privada, que hay unas listas inasumibles en dependencia, que la bajada de impuestos solo ha afectado a unos pocos, los más ricos de Andalucía, y que ha quedado de manifiesto la incapacidad de Moreno para gestionar los fondos europeos y las ayudas transferidas por el Gobierno de España”.

En consecuencia y a días del comienzo de la campaña electoral, Isabel Ambrosio ha urgido a “hacer posible una movilización ciudadana, que para los socialistas será el mayor de los retos, porque como venimos diciendo, si votamos, ganamos”.

“Si la gente hace un uso responsable de su voto --ha argumentado, estoy segura de que los socialistas le daremos la vuelta a las encuestas y ganaremos las elecciones, porque los ciudadanos quieren servicios públicos fuertes”.

Para ello, el programa del PSOE plantea, por ejemplo, “que la cita en Atención Primaria se dé en no más de 48 horas, que en educación no se eliminen líneas públicas ni se despidan a docentes, sino que se baje la ratio en las aulas y que en dependencia no esperemos más de 700 días, como ahora, sino un máximo de 100 días para obtener una respuesta de la administración”.