El PSOE exige al alcalde que "depure responsabilidades políticas" en el caso Imdeco

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen Victoria Campos ha exigido este martes al alcalde, José María Bellido (PP), que "depure responsabilidades políticas" tras hacer públicas las conclusiones del Grupo Socialista después de la celebración de la comisión de investigación en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco).

En una rueda de prensa, la edil ha aseverado que "ha sido una tomadura de pelo, una pérdida de tiempo y de recursos municipales", a la vez que considera que "el 'modus operandi' de este gobierno municipal sigue siendo la falta de transparencia, que brilla por su ausencia".

Desde su punto de vista, "el gobierno municipal ha perdido una oportunidad única para esclarecer los hechos ocurridos en el Imdeco, que se pueden calificar de muy graves y que han sido denunciados por la que fue su gerente, María Luisa Gómez". "La mayoría de ellos han quedado demostrados por mensajes de 'WhatsApp', a los que ha habido acceso a través de un informe elaborado por ella misma", según ha dicho Campos, quien ha comentado que "estos mensajes demostraban muchos de los hechos recogidos en sus acusaciones".

Tras escuchar las comparecencias realizadas en la comisión, el PSOE ha llegado a la conclusión de que "ha quedado probado que Manuel Torrejimeno (Cs), presidente del Instituto, carece de cualquier conocimiento sobre cómo funciona la administración pública y, más concretamente, un organismo autónomo como el Imdeco", a lo que ha agregado que "él mismo lo aceptó en su comparecencia del día 21 de septiembre de este año".

Así, Campos ha asegurado que "este desconocimiento es lo que llevó a Torrejimeno a escribir un correo electrónico en el que muchos de los encargos que instaba a ejecutar a la gerente rozaban la supuesta ilegalidad".

A juicio de la concejal, "esto también queda probado en la comparecencia de Gómez Calero, en la que confirma todas estas actuaciones, al igual que manifiesta, junto con la confirmación del coordinador de Hacienda, las presiones de Torrejimeno sobre ella para que retire el expediente de piscinas de Intervención, con la intención de modificarlo para adjudicarlo a una entidad concreta".

En este sentido, Campos considera que "el presidente del Imdeco es responsable de estos hechos, por los que el Grupo Socialista pidió la comisión de investigación".

"Trato inadecuado a una empleada"

Los socialistas también consideran "probado que el trato de Torrejimeno con Gómez no fue el adecuado". "Él mismo lo aseguró en su comparecencia, en la que aceptó que tuvieron numerosas discusiones y que, si había dado voces, se disculpaba por ello", a la vez que "culpaba de esta reacción a la presión a la que estaba sometido", según ha expuesto la socialista.

"Esto mismo ha sido confirmado por la exgerente, que consideraba que el presidente había actuado de forma autoritaria y que no sabía trabajar en equipo, sólo dando órdenes", ha añadido Campos, quien ha apuntado que "Gómez confirmó que Torrejimeno es un machista, pero que no lo podía demostrar".

Para el PSOE, "ha quedado suficientemente probado que Gómez reconoce que puso en conocimiento del responsable de ética política de su partido un informe, con fecha de 14 de noviembre, donde detallaba la situación vivida en el Imdeco", al tiempo que "reconoce que también lo remitió a nivel andaluz y que nunca le contestaron y que algunos compañeros del grupo, no concejales, conocían la situación".

"El correo ultimátum"

Después de escuchar las declaraciones en la comisión, los socialistas aseguran que "el correo electrónico que envió Torrejimeno, que dio lugar a una serie de acusaciones entre los implicados, era un ultimátum en el que el presidente del Imdeco instaba a la gerente a realizar una serie de actuaciones en un plazo de tiempo y que algunas de ellas rozan la supuesta ilegalidad".

Además, creen "probado que el trato del presidente a su gerente no fue el más adecuado o que Gómez no está dentro del Grupo de Cs y actúa como concejal no adscrita en el Ayuntamiento", a la vez que critican "la falta de transparencia del equipo de gobierno en su gestión y más concretamente en la comisión, que siempre han intentado obstaculizar".

Entretanto, la edil ha defendido que "se deben depurar responsabilidades políticas, porque ha quedado probada la manifiesta falta de rigor de Manuel Torrejimeno en sus actuaciones, al igual que las acusaciones por las que se aprobó en su día esta comisión", y ha reprochado que "el alcalde se sitúa de perfil en los asuntos más controvertidos que, de una u otra forma, afectan a la vida de los cordobeses", entre otros aspectos.