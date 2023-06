El PSOE espera ganar las elecciones por estar “desenmascarando los bulos del PP”

El coordinador del Comité de Campaña del PSOE de Andalucía, Antonio Gutiérrez Limones, y la secretaria general del PSOE de Córdoba y candidata al Congreso, Rafi Crespín, han afirmado este miércoles que el PSOE “ganará las elecciones y volverá a ser el partido mayoritario” porque “estamos logrando desenmascarar los bulos, mentiras, manipulaciones y la mala fe del PP con el falso relato del sanchismo”.

Es más, los socialistas, según ha asegurado en rueda de prensa Gutiérrez Limones, están logrando desmotar la estrategia del PP, “basada en negar o derogar derechos, tensionar los territorios para sacar rédito electoral, usar el terrorismo con interés partidista, calificar moralmente a los socialistas y respaldar bajadas de impuestos para los que más tienen, para deteriorar los servicios públicos”.

En base a ello, ambos dirigentes, que han mantenido una reunión con alcaldes, portavoces municipales y secretarios locales del PSOE de la provincia cordobesa, para abordar estrategias de campaña de cara a los próximos comicios, les han pedido “que sigan trabajando duro y con ilusión, porque vamos por el buen camino y ya estamos teniendo resultados”.

Gutiérrez Limones ha apelado a que, tanto el Gobierno, como la oposición, rindan cuentas en campaña, y ha considerado que el PSOE “llega con los deberes hechos en un mandato complicado, marcado por una pandemia y una guerra y en el que hemos sido referentes internacionales por la vacunación, liderar en Europa los fondos de recuperación y la excepción energética para la Península, la subida de pensiones, el SMI, las ayudas al transporte, las becas o el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”.

“La oposición --ha subrayado-- no puede decir lo mismo, ya que se ha dedicado a obstaculizar y estorbar, como hizo el PP yéndose a Europa para que no se subieran las pensiones o que no llegaran fondos europeos a España por intereses partidistas”, de tal forma que “el PP todo lo resumen en dos cosas: el pasado, que ellos llaman sanchismo, y el futuro, que es derogar el sanchismo”, cuando lo evidente es que “tienen una agenda oculta que ya adivinamos todos”.

Gutiérrez Limones se ha referido también a la futura Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba como uno de los principales logros del Gobierno de Pedro Sánchez para la provincia, del que ha dicho que va a “generar 1.600 puestos de trabajo directos, que se multiplicarán por tres en la industria auxiliar, y eso lo ha traído a Córdoba Pedro Sánchez, por tanto, cuando el PP habla de derogar el sanchismo, ¿también va a derogar la Base Logística?”.

“Dar la batalla”

Por su parte, Rafi Crespín ha anunciado que “el PSOE de Córdoba va a dar la batalla” para desmontar el “constructo que ha elaborado el PP sobre el sanchismo, un relato que afortunadamente estamos desenmascarando porque los socialistas estamos en pie, el presidente Pedro Sánchez se está defendiendo y la militancia con él, respaldando los 144 años de historia de este partido”.

Tras aludir a la última entrevista televisiva concedida por Sánchez, “que ha armado a la militancia, sobre todo por la seguridad de lo que hemos hecho”, Crespín se ha referido al balance de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, con 2214 leyes aprobadas en el Congreso, como la Reforma Laboral, la subida de las pensiones o la ley de Eutanasia, y los tres Presupuestos Generales del Estado (PGE) en tiempo y forma, que han ayudado mucho y bien“.

La líder socialista ha llamado a los medios a “abrir espacios para la celebración de debates con el PP, para confrontar modelos”, y ha afeado a este partido que anoche no acudiera a un debate sobre pensiones organizado por el Plataforma Ciudadana de Córdoba, pese a haber confirmado su presencia“, de manera que ”a última hora no se presentaron y dejaron el sillón vacío; se ve que tienen miedo y no quieren contrastar ideas“.

La candidata ha insistido en que los socialistas harán “una campaña en positivo” y ha llamado “al voto útil, porque el PSOE es la izquierda transformadora y reformista que está cambiándole la vida a la gente y liderando políticas de sostenibilidad y transición ecológica, que están muy lejos del modelo del PP, que niega el cambio climático y que votó en contra de la Ley de Vivienda”.