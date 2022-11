El PSOE calcula que 46 de cada 100 euros que invierte la Junta en Córdoba los aporta el Gobierno central

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha desvelado este martes que, “de cada 100 euros que el Gobierno de Juanma Moreno invierte en la provincia de Córdoba, 46 proceden del Gobierno de España y de fondos europeos”, por lo que ha rechazado los presupuestos andaluces presentados por el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía para 2023, dado su “escaso esfuerzo inversor con fondos propios en una provincia como la nuestra, que no es ajena al drama del desempleo”.

Tampoco atiende el proyecto presupuestario del PP, según ha señalado Ambrosio en una nota, a la realidad de “una comunidad como la andaluza, que tiene la tasa más alta de paro, del 19 por ciento”, pues en las cuentas elaboradas por la Junta para 2023 “no hay medidas que corrijan esa realidad, máxime cuando Moreno rebaja hasta un 29 por ciento las políticas en materia de empleo”.

En este sentido y durante una visita a Villanueva de Córdoba, Ambrosio ha explicado que, “de los 380 millones de euros de inversión provincializada para Córdoba en los presupuestos andaluces para 2023, 176 millones vienen de fondos europeos y del Gobierno de España” y ha lamentado que, “mientras tanto, Moreno se dedica a quitarle impuestos a los más ricos, hasta perdonarles 100 millones de euros, y eso donde más se nota es en el deterioro de los servicios básicos, como educación, salud, dependencias y servicios sociales”.

“En esta comarca, en Los Pedroches --ha proseguido--, este presupuesto tiene más olvidos que certezas, ya que en caminos rurales hay diez millones, pero es que tres de esos millones son aun los que se consignaron en 2019 y que no se ejecutaron”, mientras que “en regadíos, hay una rebaja del 70 por ciento y Córdoba solo tendrá una inversión de cinco millones de euros, y si hablamos de La Colada y Sierra Boyera, lo que el Gobierno de la Junta no ha hecho en años lo ha hecho el Gobierno de España en dos meses”.

Por eso y a su juicio, “es una falta de respeto y de lealtad lo que el PP y Moreno han hecho con Los Pedroches”, ya que “decretaron la urgencia de la obra en 2020, han tenido dos años para solucionar el abastecimiento de 80.000 vecinos y no han hecho nada”, por lo que les afeó que “quedan 750 metros y no es lógico que sigan dando excusas, reproches y con el retrovisor puesto; no han cumplido con la comarca de los Pedroches y no tienen ni un proyecto realizado que presentar”.

Por otro lado, Ambrosio ha defendido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en Bruselas, para recabar fondos europeos, y ha censurado que el Gobierno de Moreno tuviese un grado de ejecución de los mismos a finales de septiembre de “solo el 17 por ciento”, argumentando que “no es lógico que de los 5.200 millones de euros que han llegado a Andalucía en 2022 solo se hayan gastado 931; quedan 4.200 por ejecutar, y lo malo es que muchos de ellos cumplen y caducan en 2023, por lo que habría que devolverlos. Esta es una prueba más de la incapacidad e ineficacia del Gobierno de Moreno”.

En cuanto a infraestructuras públicas en Los Pedroches y en Villanueva de Córdoba, Ambrosio ha dicho que “en estos cuatro años de Moreno nada tenemos que agradecerle al Gobierno del PP; ni en sanidad, ni en infraestructuras educativas o en comunicaciones”, y ha puesto como ejemplo que el Centro de Salud del municipio, que sigue estando en obras, o que el Hospital de Pozoblanco tenga “una lista de espera que, desde junio de 2021 a junio de 2022 ha pasado de 2.000 a 3.000 pacientes, y que los que llevaban más de dos meses en cola se han incrementado un 2.000 por ciento”.

Para Ambrosio, “hay una intención clara del Gobierno de Moreno de debilitar la sanidad pública y aumentar el negocio de la sanidad privada. El gasto en sanidad crece porque está desbocado el gasto farmacéutico, y se deriva un 25 por ciento de los pacientes a la sanidad privada, y eso ni es gratis ni es barato”.

Por otra parte y en el ámbito de la educación, según ha señalado Ambrosio, “los sindicatos más representativos de la enseñanza pública no están satisfechos con los presupuestos de la Junta porque faltan profesores y monitores en Educación Especial, no se está haciendo el mismo esfuerzo en los entornos rurales que en los entornos urbanos, y no se aprovecha la bajada de la natalidad para bajar la ratio y mejorar la calidad de la enseñanza, todo lo contrario, lo que estamos viendo es el cierre de líneas y de aulas y la disminución de profesionales”.