'No esperaba que él fuese capaz...y la mató': la Diputación presenta su campaña por el 25N

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha presentado este viernes las actividades previstas con motivo de la celebración del 25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemorará bajo el lema 'No esperaba que él fuese capaz... y la mató'.

En rueda de prensa, Moreno ha explicado que, “como cada año, las ocho diputaciones andaluzas, dentro de su compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, aúnan esfuerzos para prevenir y eliminar esta lacra que tanto daño hace a nuestra sociedad”.

“Para ello se ha trabajado conjuntamente en el diseño y difusión de una campaña del 25N y un manifiesto conjunto, al que se suman, una vez más, los ayuntamientos de todas las provincias”, ha añadido Auxiliadora Moreno.

Según ha expresado la responsable de Igualdad de la institución provincial, “el 30 por ciento de las mujeres no denuncia porque no considera la violencia que sufre lo suficientemente grave, que no merece la pena o que es un hecho puntual”.

Asimismo, Moreno ha hecho hincapié en que “como sociedad no estamos dándole la importancia que merece ni prestando atención suficiente a la violencia de carácter psicológico que experimenta una mujer antes de que posiblemente se llegue un momento de no retorno. Sin embargo, 52 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año; 1.237 desde 2003 y 51 huérfanos”.

“Por ello, para promover y afectar a los entornos de las víctimas e implicarles en la importancia de su intervención, desde las diputaciones andaluzas queremos plantear mensajes directos obtenidos de personas reales que creían que no pasaría nada”, ha apostillado Moreno.

Junto a la campaña, ha continuado la diputada, “de la que se ha facilitado a nuestros ayuntamientos todo el material disponible, se ponen en marcha actuaciones ámbitos como el educativo, el formativo y el del empleo”.

Así, se promueve, desde la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba, el Programa de Formación para Mujeres en el Medio Rural o la iniciativa de apoyo a los centros educativos de la provincia en su labor hacia la educación afectiva y sexual.

Del mismo modo, Moreno ha hecho referencia al Programa Emple@, “cuyo objeto es la ayuda para la contratación laboral de mujeres víctimas de violencia de género o que se encuentran en estado de especial vulnerabilidad. En el marco de esta propuesta, se han subvencionado con 7.000 euros a 30 empresas y entidades privadas”.

“Continuamos apostando, además, por el trabajo que se viene realizando desde nuestros municipios, a través de la convocatoria de subvenciones, así como con colectivos como Cruz Roja, desde donde se trabaja el empoderamiento de mujeres en riesgo de exclusión”, ha manifestado la diputada provincial.

Finalmente, la delegada de Igualdad de la Diputación ha insistido “en la importante labor que se viene realizando desde la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, integrada por más de 70 asociaciones y colectivos de mujeres y que hoy nos acompaña en la presentación de las acciones previstas con motivo del 25N”.

Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres

Por su parte, Dulcenombre Rodríguez, en representación de la Plataforma ha afirmado que “su máxima preocupación es la juventud, sector de población en el que se ha visto incrementado un 33 por ciento el número de chicas víctimas de violencia de género”.

Rodríguez ha insistido en “la necesaria coordinación entre instituciones, asociaciones y centros educativos para la puesta en marcha de acciones que contribuyan a erradicar una lacra social cuyas cifras se han visto incrementadas en los últimos meses. Acabar con la violencia contra las mujeres requiere recursos, requiere apoyo y requiere coordinación”.

“Queremos agradecer a la institución provincial su apoyo y confianza que, año tras año, se evidencia con la firma de un convenio que nos permite trabajar, atender y mostrar nuestro apoyo a las mujeres de la provincia de Córdoba, principalmente a las residentes en municipios menores de 5.000 habitantes”, ha concluido Rodríguez.