Recorrido por una fiesta centenaria: participantes del Concurso de Patios de 2021

Todas tienen su propio sello y su lugar en la ciudad pero sólo una cuenta con galones. Rango superior, sin desmerecer al resto, es la celebración que comienza este lunes. No en vano, es la esencia no sólo del Mayo Festivo sino de Córdoba. Se trata, como no puede ser de otra forma, del Concurso de Patios. Un evento éste que regresa este año tras uno de ausencia -en 2020- con motivo de la pandemia de Covid-19 y que, por si fuera poco, cumple nada más y nada menos que un siglo. Porque a lo largo de las próximas dos semanas se desarrolla una fiesta centenaria, toda vez que sus primeros pasos se dieran en 1921. Aunque la cita va a llevarse a cabo, como es lógico, entre las obligadas medidas de seguridad y sanitarias, ésta viene a ofrecer un soplo de aire en medio de una situación todavía compleja.

Declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco el 6 de diciembre de 2012, la Fiesta de los Patios -que engloba el Concurso y el Festival- llega a su octogésima edición. La cifra está alejada del centenar debido a que no fue a partir de 1956 cuando definitivamente se afianzó una celebración que meses atrás al menos pudo ser suplida por unos días de puertas abiertas y visitas. Ocurrió el pasado mes de octubre, ya que el último Mayo Festivo fue imposible ningún tipo de actividad debido a la crisis sanitaria. En cualquier caso, entre este lunes y el domingo 16 va a tener lugar el más especial certamen de todos, precisamente por el siglo que ha de cumplirse de manera exacta el martes 25. Dentro del mismo intervienen hasta 50 recintos, con 27 en la modalidad de arquitectura antigua y otros 23, en moderna.

Por supuesto, muchos de los espacios son habituales y, por ende, de sobra conocidos entre quienes acostumbran a acudir a las diferentes casas-patio que abren sus puertas en este período. Entre las novedades destaca sobremanera el número 10 de Santa Marta, que corresponde al convento homónimo. Dicho monasterio pertenece a la ruta Regina-Realejo al ubicarse próximo, aunque levemente escondido, entre las iglesias de San Pablo y San Andrés. Sobre los itinerarios posibles en relación con los recintos participantes, es el correspondiente al Alcázar Viejo el que cuenta con mayor número de viviendas inscritas con 12. Nueve aparecen en el plano en el recorrido del barrio de San Lorenzo, mientras que ocho son los situados en Judería-San Francisco, Regina-Realejo y Santa Marina-San Agustín. Finalmente, cinco se reúnen en Santiago-San Pedro -plano completo en el gráfico interactivo-.

En cuanto a las visitas, éstas van a ser posibles entre este lunes y el 16 de mayo con los horarios de 11:00 a 14:00 por la mañana y de 17:00 a 20:30 por la tarde. Si bien tal dato es sólo entre lunes y jueves y para las dos jornadas dominicales del certamen. Ya en viernes y sábado, por tanto, se dan pequeños matices. Realmente es apenas uno, con cierre vespertino a las 21:00. La matinal se va a desarrollar del mismo modo que en el resto de días. Por otro lado, al medio centenar de patios inscritos dentro de la fiesta se añaden ocho fuera de concurso. Entre ellos se cuentan el ubicado en el 1 de la plaza del Potro -esto es en el Museo de Bellas Artes y de Julio Romero de Torres- o el 11 de San Juan de Palomares, uno de los más galardonados en la ya centenaria celebración y sede de la Asociación Claveles y Gitanillas.