Cómo controlar la belleza

Tras el cambio de fecha de su celebración en la edición de 2020 -por motivos más que conocidos-, el Concurso de Patios de Córdoba regresa a su época habitual, en el mes de mayo. Medio centenar de recintos participan en la edición de este año -más otros tantos que pueden visitarse fuera de concurso-, en una edición que será muy especial, ya que en 2021 la Fiesta de los Patios conmemora sus primeros 100 años de existencia. Una edición que además estará marcada por la Covid-19, donde las medidas higiénico-sanitarias, así como el aforo de los distintos recintos, tendrá una especial importancia en el desarrollo de esta fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En un año tan caracterizado por las medidas de seguridad la figura de los controladores cobra una especial relevancia. Además de contabilizar y vigilar el número de personas que accede a los distintos patios (con unos aforos muy reducidos en el caso de los recintos más pequeños), deben tomar la temperatura e informar a los distintos visitantes de una serie de recomendaciones higiénico-sanitarias para hacer más segura si cabe la experiencia. Como viene siendo habitual en los últimos años, la empresa cordobesa Incentifor ha sido la encargada de contratar a los distintos controladores tras un arduo proceso de selección, donde muchos de ellos repiten tras las gratas experiencias vividas en anteriores ediciones.

Uno de estos controladores -en este caso controladora- es Asunción Romero, encargada de vigilar el acceso de uno de los patios más visitados cada año, el de la Calle Postrera número 28, enmarcado en la ruta del Alcázar Viejo. En su caso, Asunción pidió repetir la misma ubicación de anteriores ediciones, dada la buena relación forjada con Rafael, propietario del recinto. “Cuando este año me presenté para controladora solicité que me pusieran en el mismo sitio, ya que aquí me siento muy cómoda y conozco bien la zona de anteriores años”, señala a CORDÓPOLIS. Además, Romero destaca que, a pesar de la pandemia, son muchas las personas que se han acercado para visitar patios en estos primeros días de concurso, aunque echa en falta la presencia de más cordobeses. “Todos los años viene mucha gente de fuera, pero este año con las restricciones de movilidad es una buena oportunidad para que los cordobeses conozcan sus patios, ya que se podrá visitar todo con mayor tranquilidad”, asegura.

En otro punto de la ciudad, ubicado en la ruta de San Lorenzo y muy cercano al Colegio Jesús Nazareno, se encuentra el visitante con el patio situado en el número 4 de la Calle Mariano Amaya. A sus puertas recibe Laura Almagro, una joven historiadora del Arte que al igual que otros muchos controladores repite la ubicación de anteriores años. “Participé en las ediciones de 2020 y 2019, y la verdad que es una experiencia maravillosa”, señala al ser preguntada. Sobre si nota la diferencia en el número de visitantes con respecto a otros años, Almagro es optimista. “En estos primeros días está viniendo mucha gente de Córdoba, aunque también nos están visitando personas del resto de las provincias de Andalucía, aprovechando que se puede viajar entre provincias. Aun así, esperemos que a partir del próximo domingo 9 de mayo, cuando termine el estado de alarma, puedan visitarnos muchas más personas”.

Pero este año, además, los controladores contarán con la ayuda de las nuevas tecnologías. Y es que el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Córdoba, ha instalado 30 sensores en el entorno de las rutas que suelen contar con mayor afluencia de público, las del Alcázar Viejo y Santa Marina. Estos sensores se situarán tanto en el interior de los patios como en algunas de las calles aledañas a los mismos con el objetivo de detectar masificaciones en ambas zonas. Además, en el caso del Alcázar Viejo, los cielos serán sobrevolados también por drones, de manera que se pueden controlar las aglomeraciones en torno a estos recintos, e incluso, detectar si en algunas de estas zonas se están incumpliendo las distancias de seguridad. Medidas todas ellas que harán de la Fiesta de los Patios una celebración segura en tiempos de pandemia.