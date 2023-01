Córdoba se abre al mundo con su patio en Fitur

Córdoba ha abierto este miércoles al mundo su patio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2023. En un stand que simula un típico patio cordobés, la capital cordobesa presentará en estos días las novedades y principales atractivos de su oferta turística, dirigiéndose desde Madrid al público nacional e internacional.

Una mujer emulando a la escultura de ‘La Regaora’ de la Puerta del Rincón de Córdoba protagoniza la zona del ya tradicional photocall del stand de la capital, donde autoridades, visitantes y público posan para fotografiarse, como un guiño a la esencia de los Patios, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Poco antes de la inauguración oficial, el rey Felipe VI pasaba justo delante del espacio que ocupa Córdoba capital en la feria de turismo, aunque la comitiva ha seguido su recorrido previsto sin detenerse más allá del saludo al paso.

El patio cordobés en Fitur, bajo el lema ‘Córdoba es más’, ha contado en su inauguración con la presencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, la delegada de Turismo y presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Isabel Albás, además otros concejales del gobierno y la oposición, junto a agentes del sector del turismo en la capital cordobesa.

En su intervención, el alcalde ha asegurado que “el turismo es un reflejo del poder de atracción que tienen las ciudades y Córdoba está más que impregnada de ese magnetismo que nos hacen singulares”.

Bellido ha recordado la dificultad de los años previos, por el parón que provocó la pandemia de la Covid en el sector turístico, y ha apostado por salir de esa situación “sentando las bases del turismo que tiene que tener una ciudad como Córdoba, una oferta más competitiva y de más calidad”.

En ese sentido, ha desgranado la oferta que Córdoba trae hasta Fitur para presumir de su patrimonio encabeza por la Mezquita-Catedral y sus cuatro distinciones de la Unesco, además de su fortaleza en el mundo del caballo con las Caballerizas Reales – “debe ser un centro internacional del caballo y reivindicar nuestra singularidad como cuna del caballo pura raza española”.

La oferta de espacios para celebrar congresos, como el Centro de Convenciones y Exposiciones con 15 citas ya cerradas para este año, y la oferta de contenido nocturno con el espectáculo del Alcázar de los Reyes Cristianos como epicentro -que ha alcanzado 56.000 visitas desde su inauguración-, han centrado otros puntales de la presentación de Córdoba.

“Desde Córdoba miramos al futuro y lo hacemos con ambición, gracias al esfuerzo de todos”, ha apuntado Bellido.

Por su parte, Isabel Albás, ha centrado su mensaje en el lema del stand: “Córdoba es más cultura, más caballo, más gastronomía, más deporte, es más inclusiva, más congresos….es muchísimo más”.

Y ha destacado la “apuesta firme” de Córdoba por la oferta nocturna con el espectáculo del Alcázar “para aumentar las pernoctaciones” en la ciudad.

En esta primera jornada, tras la inauguración del stand de Córdoba capital, el Ayuntamiento presentará la oferta de ocio nocturno Córdopba es +Noche, con el espectáculo Raíces del Alcázar, La Noche Blanca del Flamenco y el Festival de la Guitarra, además de las exposiciones de TBA21 en el C3A y Cambio de era, la Semana Santa, el Festival Internacional de las Flores ‘Flora’, las actividades del Tour Talento de la Fundación Princesa de Girona y una ruta turística exclusiva. Tras un receso, por la tarde se presentará el programa Córdoba Perla de Occidente.

La segunda jornada, el jueves 19 de enero, arrancará con la presentación del proyecto Turismo seguro (centrado en la figura de la Policía turística), aunque el grueso de la jornada estará dedicado al turismo de congresos. Córdoba presentará en Fitur el nuevo Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero, además del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, cuya ampliación se prevé esté terminada esta primavera.

Así, el Ayuntamiento llevará a Fitur su estrategia para convertirse en ciudad MICE (turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, por sus siglas en inglés). Además, el jueves también presentará el Otoño del Caballo 2023, la estrategia de turismo gastronómico (incluida una ruta Halal) y, ya por la tarde, una ruta turística que seguirá las siete esculturas que tiene en Córdoba el artista José Manuel Belmonte.

La tercera y última jornada de presentaciones para profesionales, el viernes 20 de enero, se centrará en el deporte y la naturaleza. Arrancará con la presentación del espectáculo Córdoba Ecuestre, al que seguirán productos como el Rally de Sierra Morena, el Equality Golf Club, el Extreme Challenge, la Media Maratón o la Nocturna Trotacalles.

El presupuesto que el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba destina este año a Fitur es de 70.490 euros.

