Carnaval de Córdoba 2024: ¿Qué, cuándo y dónde?

Preparados están ya el disfraz, los coloretes y el pito de caña. También las letras y los instrumentos. La primera gran cita del calendario festivo de Córdoba llega ya. Es, claro está, el Carnaval. Numerosos son los actos programados dentro de la celebración de Don Carnal, con su inicio en apenas dos días. La agenda establecida por la Asociación Carnavalesca Cordobesa recoge eventos desde el domingo hasta el 18 de febrero, por lo que la actividad va a ser mucha durante semanas. Para no perderse nada, sólo falta responder a una triple incógnita: ¿Qué, cuándo y dónde?

Elección de sultanes y Salmorejá (21 de enero)

Como es costumbre, el Carnaval de Córdoba tendrá su preámbulo con la elección de los sultanes y las sultanas. Y con la Salmorejá, por supuesto. Todo se desarrollará de forma conjunta y en un mismo escenario. Será el domingo a partir de las 12:00 en la plaza de La Corredera. Ésta será una buena oportunidad para todos los aficionados de compartir experiencias en buen ambiente y con buen alimento. No faltará la música en ese doble acto, pues actuarán hasta cinco agrupaciones.

Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (24 de enero / 3 de febrero)

Sólo unos días después, la acción se trasladará al Gran Teatro. El principal auditorio de la capital albergará un año más el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, que en 2024 se celebrará en su cuadragésima primera edición. Los focos se colocarán en el escenario desde el próximo miércoles. Tal día arrancará el certamen con una fase de preliminares que se prolongará hasta el domingo 28 de enero. En está actuarán 38 grupos, no todos en competición. Serán 18 chirigotas, 16 comparsas, tres cuartetos y un coro.

Las funciones tendrán su inicio a las 20:30, excepto el domingo 28 de enero, cuando la sesión arrancará a las 19:00. Por cierto, las entradas están a la venta desde la pasada semana y sus precios oscilan de los ocho a los 12 euros. El Concurso continuará con las semifinales, que tendrán lugar entre el martes 30 de enero y el jueves 1 de febrero, con idénticos horarios y tarifas, y concluirá el sábado 3 de febrero con la gran final. La última y decisiva cita tendrá su comienzo a las 21:00. Las localidades costarán entre 18 y 24 euros en esa ocasión.

Fiesta de Mayores (2 de febrero)

Una cita muy habitual desde hace unos años es también una de las más especiales. La Asociación Carnavalesca no puede más que mantenerla. Se trata de la Fiesta de Mayores, en que las personas de edad avanzada serán las protagonistas. La actividad la acogerá el Gran Teatro el sábado 2 de febrero, en víspera de la final del Concurso de Agrupaciones -y no será la única en este sentido-. Comenzará a las 17:00.

Espectáculo ‘Morera For President’ (2 de febrero)

El mismo día previo a la última batalla de coplas en el Gran Teatro, las tablas del gran espacio escénico recibirán también a dos de las figuras más destacadas del Carnaval de Cádiz. Son Manolo Morera y Carlos Meni, que arrasaron durante años en el Falla con sus cuartetos. Fuera de la programación oficial, ambos representarán en la capital su espectáculo ‘Morera For President (Un gobierno de risa)’. Es una de las novedades en el calendario. Será a partir de las 21:00 y el precio de las entradas oscila entre los 21 y lo 26 euros.

Pregón y Carnaval en el Centro (10 de febrero)

Terminado el Concurso de Agrupaciones no habrá acabado la fiesta, ni mucho menos. Con una semana de asueto, el Carnaval tomará las calles desde el sábado 10 de febrero. Aunque antes tendrá que pronunciarse el Pregón, como no puede ser de otra forma. El anuncio de la celebración correrá a cargo en esta ocasión de Mari Ángeles Mellado, periodista y directora de PTV Córdoba. Y gran conocedora de la celebración de Don Carnal.

El Pregón lo albergará, de nuevo, el Gran Teatro. Mellado iniciará su discurso, y con él el show que haya previsto, a las 19:30. El acceso será, en principio, con invitación. Lo cierto es que este acto, que el año pasado corrió a cargo de José Pepín Carrillo, dará el pistoletazo de salida para la auténtica alma de la fiesta. El Carnaval llegará a puntos de la ciudad en calles y plazas. Ese sábado 10 de febrero será en la zona Centro a partir de las 22:00.

Fiesta Infantil y Pasacalles del Puente Romano (11 de febrero)

La jornada posterior, el domingo 11 de febrero, con Doña Cuaresma a la espera, habrá otra doble cita. Por un lado, los más pequeños protagonizarán otras de las actividades más especiales del Carnaval cordobés. Es la Fiesta Infantil, en la que precisamente los niños y las niñas disfrutarán de la celebración desde su inocencia. Tendrá lugar en un rincón emblemático de la ciudad, como en otro se desarrollará otro evento que ya es tradicional. Éste es el llamado Pasacalles del Puente Romano.

En efecto, el principal escenario del casco histórico de Córdoba albergará un recorrido con música y diversión. Todo lo aportarán agrupaciones del Concurso y otras, como cuatro murgas que estarán en el Carnaval en la Calle. El paseo comenzará en torno a la Torre de la Calahorra y concluirá junto a la Mezquita Catedral. Tanto este acto como la Fiesta Infantil, que será en la plaza de La Corredera, tendrán su inicio a las 12:00.

Carnaval en la Calle: La Corredera y Periferia (16 y 17 de febrero)

El Carnaval en la Calle continuará el viernes 16 y el sábado 17 de febrero, ya después de que Doña Cuaresma comience su período en la ciudad. El primer día será la plaza de La Corredera el escenario para que la fiesta continúe. Mientras que el segundo la celebración se desplazará a los barrios periféricos. Con esta medida se pretende que el evento se acerque a toda la ciudadanía. Los horarios de comienzo serán las 21:00 y las 13:30, respectivamente.

Gran Cabalgata y Quema del dios Momo (18 de febrero)

Don Carnal se despedirá de Córdoba, después de tanto ajetreo, el 18 de febrero. Esto es en domingo. Ocurrirá con una de las citas más esperadas y llamativas siempre. La Gran Cabalgata cerrará la fiesta con un colorido pasacalles con agrupaciones a pie, carrozas y otros atractivos. El punto de partida será el Paseo de La Victoria y la hora de inicio, las 12:00.

La alegre comitiva caminará por Concepción, Gondomar, plaza de Las Tendillas, Claudio Marcelo y Rodríguez Marín. Acabará el paseo en la plaza de La Corredera, un lugar convertido en neurálgico para el Carnaval de unos años a esta parte y en el que habrá un último acto. Se trata de la Quema del dios Momo, tras la cual arrancará la espera hasta 2025. O no.

Y el 20 de abril, el Festival de Primavera

Dos meses y dos días después de que Momo arda en La Corredera y Don Carnal ya esté escondido, el Carnaval regresará con fuerza por un día. El sábado 20 de abril, a partir de las 12:00, tendrá lugar el Festival de Primavera. La tradicional cita gozará de una novedad importante: lo acogerá la Asociación de Vecinos del Alcázar, en la calle San Basilio, 12. Actuarán tanto los primeros premios del Concurso de Agrupaciones como los grupos de los cordobeses Rafael Aranda Taleguilla y Rafael Rojano en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Las entradas costarán 14 euros en venta anticipada y 15 en taquilla. Con antelación se podrá adquirir el papel en Kiosco Poli, el Bar Séneca, la plaza de La Corredera y la Carpa, en el Bulevar del Gran Capitán.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!