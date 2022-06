Las mejores recomendaciones de aparcamiento

Encontrar parking Córdoba puede ser un desafío, especialmente cuando vives en un área densamente poblada. De hecho, IBM descubrió que el 30% del tráfico de una ciudad se atribuye a los conductores que buscan estacionamiento. Afortunadamente, hay aplicaciones disponibles para ayudarte a encontrar una plaza para tu coche. Así también ahorrarás dinero cada vez que estaciones e incluso reservar un espacio de estacionamiento directamente desde tu móvil. Esto lo ayudará a salir del tráfico y llegar a un lugar seguro en una fracción del tiempo y esfuerzo.

Los españoles somos anarquistas del parking y campeones en el arte del parking 'creativo'. Estacionamos en pasos de peatones, esquinas, frente a entradas y salidas, de hecho, en casi cualquier lugar donde sea ilegal. El estacionamiento en doble fila es común, aunque el estacionamiento triple o el bloqueo total de la carretera está mal visto.

Muchas calles de los pueblos y ciudades españolas son muy estrechas y los coches se aparcan invariablemente frente a los garajes, lo que dificulta aún más el acceso. Si alguien bloquea tu coche en una ciudad, generalmente estará comprando o trabajando localmente. Debes preguntar en las tiendas y negocios locales o llamar a la grúa directamente. De lo contrario, apoyarse en la bocina (aunque es ilegal) puede ayudar. Algunas personas dejan sus autos en punto muerto y quitan el freno de mano cuando estacionan en doble fila, para que los conductores de otros autos estacionados puedan moverlo si es necesario.

Aparcar en la mayoría de los pueblos y ciudades españolas es una pesadilla: una encuesta reciente reveló que se tarda una media de quince minutos en encontrar parking Granada, aunque se tarda casi el doble en las grandes ciudades. El aparcamiento está restringido en todas las ciudades y pueblos y prohibido en determinadas zonas, y no suele ser tan caro como en muchos otros países europeos. En las principales ciudades, se aconseja aparcar en las afueras y utilizar el transporte público, aunque no es una opción nada cómoda. Para evitar este inconveniente es muy recomendable la web Parkimeter, dónde te permite buscar, comparar y reservar tu plaza de parking, de esta manera puedes moverte libremente y no tener que preocuparte de dónde aparcar.

Recomendaciones para encontrar estacionamiento

Algunas ciudades tienen áreas de estacionamiento para residentes en la calle, marcadas con bandas negras en postes de teléfono y farolas. Los residentes deben comprar una tarjeta de estacionamiento en el ayuntamiento (se requiere prueba de residencia) y exhibirla en su parabrisas. Veamos las diferentes opciones que hay de aparcamiento para encontrar la mejor.

Estacionamiento en la calle

El estacionamiento en la calle está prohibido en muchas calles del centro de las principales ciudades, por eso encontrar parking Barcelona suele ser misión casi imposible.

Entre las entradas privadas y las puertas de los garajes intentar aparcar en la calle, dependiendo de qué zonas, ni siquiera encuentras sitio en una zona azul o verde. Un inconveniente de estacionar en la calle en zona azul es que la estancia máxima suele ser de dos horas. Lo bueno es que fuera de este horario, desde las 9 o las 9.30 hasta las 14.00 horas y desde las 16.00 hasta las 21.00 horas, de lunes a viernes, y desde las 9.30 hasta las 14.00 horas los sábados; es gratuita. Si excedes el tiempo recibes una multa, a menudo se puede cancelar pagando al momento.

Los residentes, sin embargo, estacionan en la zona verde. Debes registrarte como residente en el municipio y registrar tu coche en el ayuntamiento local. Se te entrega una tarjeta de estacionamiento para residentes, que debes exhibir en tu parabrisas. Las tarjetas suelen ser válidas por un período de uno o tres meses.

Aparcar en la calle no siempre es buena idea, depende dónde, es posible que te encuentre con 'asistentes' de estacionamiento no oficiales que exigirán una tarifa para 'cuidar' de tu vehículo. Esto puede ser simplemente una estafa de protección y, si te niega a pagar, pueden dañar tu automóvil.

Parkings

Hay aparcamientos de tierra en ciudades y pueblos, aunque rara vez son adecuados. Algunas de estas zonas de aparcamiento se vieron obligados a introducir tarifas de estacionamiento cobradas por minuto (en lugar de por hora). Algunos aparcamientos también cobran entrada. Para encontrar plazas disponibles en un parking Madrid la mejor opción sin duda es Parkimeter, dónde no solo puedes buscar las mejores plazas de aparcamiento de la ciudad, también puedes comprar precios y reservar el parking que mejor se adapte a tus necesidades. Además planea tus actividades favoritas sin tener que perder tiempo, dando vueltas con el coche buscando un lugar dónde dejarlo.

Las multas de estacionamiento se han disparado en los últimos años y las zonas de estacionamiento gratuitas anteriores se cambian casi de la noche a la mañana sin previo aviso. Sé una persona previsora y reserva tu plaza de parking.