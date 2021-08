Ana García renueva su compromiso y sus aspiraciones con el Vidrioservice

La dirección técnica del Priego Mujer y Progreso ha alcanzado un acuerdo con la palista granadina Ana García para que forme parte de la estructura de la primera plantilla del Vidrioservice durante la temporada 2021-22. De esta forma, la entidad de la Subbética cuenta con una de las mejores palas nacionales femeninas por segunda temporada consecutiva.

Ana García, pese a su juventud, cuenta ya con una importante experiencia en la Superdivisión femenina y también en la selección española absoluta. De ahí que pase a convertirse en una de las piezas importantes de la plantilla del Vidrioservice de cara a un curso en el que el sistema de competición le ha dejado un complicadísimo grupo en la primera fase, donde el objetivo es alcanzar las cuatro primeras plazas para conseguir la permanencia sin necesidad de lucharla en el play out.

Precisamente sobre la competición ha hablado la granadina después de rubricar la prolongación de su vínculo. “Nos ha tocado el peor grupo posible, pero eso no significa que no tengamos las perspectivas altas y que no podamos hacer algo similar a lo de la pasada campaña, cuando conseguimos clasificarnos para el play off por el título”, ha afirmado.

También ha abordado la jugadora sus aspiraciones personales. “Espero aportar el máximo de puntos para el club, haciéndolo igual o mejor que la temporada pasada con el fin de que podamos dar alguna sorpresa durante la competición”, ha expresado.