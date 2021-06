El Cajasur Priego busca definitivamente su séptimo título de Liga

Termina la espera. En un día, y sin necesidad de que sea completo, encara el reto que aguarda desde hace unas semanas. O más bien el desafío pretendido desde el primer instante de la temporada. Lo cierto es que, como se suele decir, llega al fin la hora de la verdad para el Cajasur Priego, que inicia el play off por el título de Superdivisión de tenis de mesa. Al mismo acude el equipo dirigido por Luis Calvo no sólo como vigente campeón de Liga sino después de completar una sobresaliente primera fase del curso, disputada por concentraciones. Precisamente su gran campaña regular, con liderato de grupo incluido, le permite arrancar la batalla por el trofeo, que busca sea el séptimo en sus vitrinas, en semifinales.

El conjunto de la Subbética, por tanto, defiende el cetro nacional, que tiene también de una temporada tan extraña como la pasada. Sí, el campeonato concluyó de manera anticipada debido a la pandemia de Covid-19. Pero la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) tuvo a bien entregarle el título al Cajasur por sus registros en el momento en que el curso se vio paralizado. En cualquier caso, el cuadro de Priego de Córdoba cuenta quizá con esa presión de ser el rival a batir en Antequera, donde se va a desarrollar la fase final de la campaña. Como factor negativo, que lo es para cualquiera de los adversarios presentes en la localidad malagueña, está el hecho de que no ha lugar al error al producirse eliminatorias a partido único. Un condicionante positivo, al menos a priori, es que los cordobeses están exentos de primera ronda.

Lo mejor es no pensar en los asuntos externos y que no dependen de uno mismo ni del rival en la pista. Un ejemplo es la circunstancia de que al Cajasur Priego no se le dio bien el sistema de play off cuando éste se dio para resolver el título de Liga. Y lo relevante en realidad, cabe insistir, es lo que cada cual tiene en sus manos. En este sentido, el conjunto de la Subbética se adentra en la pugna por proclamarse campeón de Superdivisión con una plantilla más que solvente, en la que incluso cuenta con Robert Gardos. También siguen ahí, como es lógico, Carlos Machado y Alejandro Calvo, que estuvieron en los seis triunfos anteriores de la entidad. O Diogo Carvalho, un talismán que sólo ha sabido coleccionar trofeos desde su llegada al club.

Precisamente el luso es el encargado de analizar previamente la fase final del curso, que arranca el sábado -para el Cajasur Priego en horario vespertino-. “Es normal que nos pongan el cartel de favoritos porque ganamos en los últimos años y volveremos a intentarlo”, asegura. “Espero que todos estemos al máximo nivel para levantar de nuevo este trofeo que tanto queremos”, añade el palista. Sobre el formato de play off, el portugués admite que “el sistema de competición va a ser muy duro, porque los empates van a ser determinantes con los sets y los puntos”. “Eso nos va a obligar a estar muy concentrados todos los partidos”, agrega.

A todo esto, la plantilla del Cajasur Priego la completan otros dos jugadores de primer nivel como son Kosiba, que ya el pasado curso se proclamó campeón en la Subbética, y Carlos Caballero, quien parte con el deseo de lograr su primer título oficial. Pese a todo, Carvalho recuerda que “todos los equipos se han reforzado mucho”, por lo que “hay más de un favorito”. “Aunque nosotros también tenemos a Robert Gardos y eso nos hace más fuertes”, concluye el luso. Con todo, la ocupación del cuadro cordobés ha de estar en vencer su primer encuentro del play off, de semifinales y ante el rival que venza del choque entre el Borges y el Murcia. Aguarda a las 16:00 del sábado, en que puede verse con uno de los grandes aspirantes como es el propio club ilerdense, o un novato entre comillas, como lo es el murciano.