Las reinas del ajedrez cordobés

Hay un núcleo en Córdoba que, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en referencia del ajedrez, no solo a nivel provincial, sino también en clave andaluza. El Club Reina Brillante lleva años formando a las jóvenes promesas cordobesas de dicha disciplina, y dentro de la propia entidad, están las verdaderas reinas del tablero. Y es que el club califa, siguiendo las recomendaciones y directrices de la Federación Internacional de Ajedrez, y como medida de fomento del deporte ciencia entre la mujer, formó el pasado año un equipo de ajedrez integrado únicamente por mujeres, en lo que es sin duda una iniciativa singular, original y única en toda Andalucía.

Dicha plantilla compite desde 2023, y de hecho, el curso pasado ya participó con notable éxito en el campeonato provincial de ajedrez. Además, en la presente campaña está pugnando contra otros 32 equipos de toda la provincia, e igualmente están realizando un buen papel.

Y es que esta sección del Reina Brillante refleja a la perfección los valores y la filosofía de la entidad presidida por José Antonio Jiménez, como principal exponente de un club en el que aflora una pasión que aúna indistintamente una importante dimensión social, educativa y terapéutica. Y precisamente del primer caso es de donde parte el propósito de este equipo femenino. Entre tableros, alfiles, reyes, caballos y torres, son las reinas las que alzan la voz.

Con una positiva mezcla de veteranía y juventud, el equipo compite y se nutre de muchas niñas que ahora llegan al ajedrez y se miran como en un espejo. La plantilla está formada por Ana del Pozo Moreno; Pepa Ortuño Martínez, campeona provincial Supra 50; Inma Hidalgo, excampeona provincial absoluta; Inés Sarasua Fontanilla, campeona provincial sub 18 y tercera sub 16 de Andalucía; Daniela Barrios del Pozo, excampeona provincial en diversas categorías; y la benjamina del equipo, ya que con tan solo 8 años, Marta Frías Lope es subcampeona de Andalucía sub 8 y campeona provincial sub 10.

No cabe duda que está original iniciativa, está ayudando a que muchas niñas y mujeres vean el ajedrez como un deporte atractivo y atrayente, y que no solo es un mundo de hombres, con muchas posibilidades de éxito, de aprendizaje y de integración.