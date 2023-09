Club Reina Brillante, donde se forjan las futuras piezas del ajedrez cordobés

Existen pasiones que no entienden de masas, ni de ritmos frenéticos. Que se alejan de los focos y conviven con la serenidad y la concentración. Deportes donde el juego principal está en la mente, que no necesitan de una pista o un balón, sino más bien un tablero y unas cuantas piezas. En Córdoba, concretamente, existe un pequeño enclave en la barriada de Valdeolleros donde el deporte rey es el ajedrez. Un reducto que sobrevive entre disciplinas más masivas, y que ha tenido que ir adaptándose con el paso de los años, pero sin perder de vista su verdadera identidad. Allí donde se forjan los futuros grandes campeones cordobeses de dicha disciplina, que a base de estrategia y anticipación, se van impregnando de una práctica que posibilita unos valores, además de agilizar todos y cada uno de los sentidos.

No hace falta más que acudir a una de las sesiones de entrenamiento de la escuela del Reina Brillante para admirar la capacidad de análisis de esos jóvenes que se están nutriendo de una disciplina deportiva, la cual aúna indistintamente una importante dimensión social, educativa y terapéutica. Entre tableros, alfiles, reyes, caballos y torres transcurre el día a día de una entidad que va camino de superar ya su segunda década de historia, siendo ya indudablemente todo un referente de dicha disciplina en la provincia, así como uno de los más destacados actualmente a nivel andaluz, y con un peso cada vez mayor respecto al tablero nacional. Uno de los principales impulsores del proyecto, actual presidente y maestro de todos los alumnos presentes, es José Antonio Jiménez, quien lleva toda una vida practicando el ajedrez, y que desde hace prácticamente la mitad de este tiempo ha tratado de transmitir su sabiduría a los más jóvenes.

Varias han sido las sedes que han acogido a dicho club cordobés desde su fundación, aunque finalmente ha terminado de asentarse en la mencionada barriada, donde, al fin, se ha podido cumplir uno de los grandes objetivos de Jiménez, que no era otro que poder disponer de un local propio para la práctica del ajedrez. Parece una cuestión baladí, aunque él mismo remarca que son “el único club de Córdoba que tiene local propio”. Pasión y disfrute entre cuatro costados, y donde cada pieza tiene su función, aunque todos ellos comparten un denominador común: el amor por el ajedrez.

Actualmente, el Reina Brillante dispone de unos 80 alumnos federados, siendo buena parte de éstos jugadores de categorías inferiores, quienes, eso sí, debido a la propia idiosincrasia de dicho deporte, se miden indistintamente a otros contrincantes de mayor edad. De ahí que la madurez mental adquiera una evolución significativa. “Tenemos una cantera muy buena. El 45% de los jugadores son menores de 18 años”, afirma el monitor, reiterando los “resultados magníficos” que han tenido en la presente temporada. En concreto, el club cordobés cuenta con promesas del ajedrez de la talla de Marta Frías, vigente subcampeona de Andalucía sub 8; Inés Sarasua, tercera de Andalucía en sub 16; o Javi Llamas, subcampeón andaluz sub 10.

Todo ello a nivel autonómico, aunque el dominio a nivel provincial es todavía mayor, además de conseguir varios reconocimientos también a nivel nacional. “Somos también uno de los tres clubes con más fichas federativas de Andalucía”, evidenciando el buen momento que atraviesa dicha disciplina en Córdoba. De hecho, en la edición del 2023, la selección cordobesa logró alzarse con el primer puesto en el Campeonato de Andalucía por edades, algo que no ocurría desde hacía 17 años, siendo el Reina Brillante uno de los que más jugadores aportó a dicho torneo.

Por todo ello, la entidad se ha convertido ya por derecho propio en un referente. Las promesas del ajedrez cordobés se forjan en un pequeño local de la calle Carlos Cano, desde donde brota una pasión compartida de mayores a pequeños. “Córdoba tenía un nivel bajo recientemente a nivel de Andalucía, aunque ahora mismo estaremos entre el tercer y cuarto escalón regional”, incide José Antonio, subrayando que “en cantera estamos muy bien”, con clubes destacados como el propio Reina Brillante o el Figueroa.

Un rendimiento sobresaliente y que repercute igualmente en otros ámbitos de la vida. Él mismo puntualiza que “está demostrado con estudios que la práctica del ajedrez mejora el rendimiento en otras disciplinas de la escuela”, y además, es “bueno para prevenir enfermedades degenerativas, como es el caso del Alzheimer”.

Estudios que avalan el potencial de la memoria mediante el ajedrez. Así es como se configura una pasión compartida, por salud, ocio y competición. Dos mentes que transfieren los movimientos de su disciplina favorita a través de un tablero y 32 piezas. Cada uno a su ritmo y a su estilo. Unos enrocan y otros procuran atacar a pecho descubierto. Pero, al final, la rivalidad queda en un choque de manos para volver a empezar de nuevo. Enseñanza hacia el jaque mate.