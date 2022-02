La ilusión de los Atómicos vuelve a Fidiana

Retornar a la pista con la ilusión y las ganas de siempre. Si a esto se le une que el Pabellón Sala de Barrio Fidiana será la sede para la tercera jornada se consigue que exista una explosión de emociones para volver a conseguir las mejores sensaciones posibles. El Córdoba Patrimonio Atómicos disputará una nueva cita de la Liga ACPFE 2021-22 para seguir peleando por la corona liguera. Este equipo de fútbol powerchair se medirá a Inter de Jaén y a Sevilla Bulls durante la mañana del sábado en un evento que comenzará a las 10:30 y terminará con el último partido ante el equipo hispalense. A modo de previa, el jugador Bartolo Dobao ha admitido a CORDÓPOLIS que el objetivo no es otro que conseguir la primera posición en la tabla clasificatoria tras un tramo donde una derrota ha mermado esta posibilidad.

Por un lado, el componente del Córdoba Patrimonio Atómicos valora el esfuerzo que su equipo ha realizado para llegar a esta jornada con las mejores sensaciones posibles. "Colectivamente creo que llegamos con muchísimas ganas ya que en nuestra anterior cita liguera perdimos uno de los dos partidos, lo que, en una liga tan corta, es casi una sentencia. Sabemos que si queremos optar al título tenemos que ganar todo lo que nos queda y esperar. Está muy complicado, pero veo unos entrenamientos muy profesionales por nuestra parte y ojalá se pueda reflejar en la pista".

Mientras tanto, el hecho de jugar en Fidiana hace que la moral del equipo aumente, cosa que puede beneficiar tanto a su juego particular como a que esta disciplina deportiva crezca con el paso del tiempo. "Siempre es un gusto jugar delante de tu gente. Siempre he dicho que Córdoba es la ciudad española que mejor trata al fútbol powerchair en todos los sentidos (afición, prensa, etc.) así que ojalá podamos brindarles a parte de goles, un buen espectáculo, que es de lo que se trata este increíble deporte", añade un Bartolo que tiene muy claro cuál es el objetivo a corto plazo. "Deportivamente como club está claro que ser campeones a final de temporada, pero está bastante complicado. Siempre me gusta recordar que uno de los objetivos primordiales desde la fundación de este equipo ha sido la promoción y difusión de este deporte, y en ese aspecto también estamos trabajando mucho".

Entretanto, los componentes del Córdoba Patrimonio Atómicos están demostrando que son referentes en la disciplina del powerchair y la selección española ha llamado a su puerta en varias ocasiones, siendo el equipo con mayor representación a nivel nacional. Por su parte, Bartolo está trabajando diariamente en busca de que este combinado nacional vuelva a contar con su presencia. "Posiblemente las dos veces que fui convocado con la selección se convirtieron en los dos días más felices de todo mi 2021, no solo por el hecho de enfundarte la roja, que también, pero aprender con el seleccionador todo lo que nos enseña, ya que él viene de una liga profesional, es todo un gustazo, y el ambiente en las convocatorias que yo he ido siempre ha sido bestial. Con esto creo que respondo al orgullo que nos da a cada uno defender el escudo de la selección. Sinceramente cada vez que veo la foto de los cinco cordobeses que estuvimos en la primera convocatoria el verano pasado en Jaén me lleno de orgullo tanto por mí como por mis compañeros. En la última convocatoria no estuve yo y aún así Córdoba sigue siendo la ciudad con más representación por el momento. Una vez más tengo que decirlo, es para estar orgullosos de ellos y de todo el club que siempre nos ayuda en todo", culmina.