Humbert, Barrere, Lestienne y Masur, semifinalistas del Open Pozoblanco

Los franceses Constant Lestienne, Humbert y Greogire Barrere, y el alemán Daniel Masur son los tenistas que estarán presentes en las semifinales del Open Ciudad de Pozoblanco Covap, Memorial Fabián Dorado, tras un arranque de cuartos de final en el que caía derrotado el último español, Alejandro Moro. El último superviviente de la armada española vendió cara su eliminación a manos del alemán, ya que el tenista madrileño sucumbió tras más de dos horas de luchas y después de forzar dos tie break ante un rival que acabó decantando el partido con su saque.

Lestienne y Escoffier no fallan en Pozoblanco

Saber más

Moro empezó fuerte, como en los dos anteriores partidos, y contó pronto con una bola de break, pero a diferencia de sus duelos ante Celikbilek y Kuznetsov, Masur se mostró muy tranquilo durante todo el partido y logró neutralizarla. Incluso pudo haberse puesto por delante con 0-40 que no supo aprovechar entre el delirio del público, que tenía todas las esperanzas puestas en el jugador madrileño.

Tras unos juegos disputados, que ninguno ganó con comodidad, Masur rompería finalmente en el séptimo juego; aunque Moro respondería con contundencia para devolverle la ruptura y llevar el set al tie break. En éste, se adelantaría el español por 2-0 e iría con ventaja hasta el séptimo punto. Con 5-4, Masur lograría un mini break que resultaría definitivo.

No se amilanó Moro por la adversidad y comenzó la segunda manga como la primera, con dos bolas de break a su favor. No las aprovecharía y Masur, mucho mejor con su saque en la segunda manga, ya no le daría más opción al resto. La seguridad que mostraban ambos contendientes con su servicio auguraba un nuevo tie break, pero Masur, con 6-5 a favor, pudo cerrar el partido con una bola definitiva que Moro salvó con un gran passing. El español forzaría el juego decisivo, pero en éste, volvió a imponerse la mayor experiencia de su rival.

Casi al mismo tiempo, Masur conocía al que será su rival en semifinales. Como se esperaba, será el segundo favorito del torneo, el francés Constant Lestienne. El tenista galo viene demostrando un gran estado de forma a lo largo de todo el torneo, que también pudo ofrecer hace apenas unos días, cuando se impuso en el Open de Málaga. En tan solo 51 minutos resolvía su partido ante el también galo Antoine Escoffier y se aseguraba una plaza entre los cuatro mejores.

Barrere repite su gran actuación de 2021

Previamente, Gregoire Barrere se convertía en el primer semifinalista tras superar a su compatriota Maxime Janvier en el primer duelo entre franceses de la jornada. El tenista de Charenton-le-Pont ya había alcanzado las semifinales en la pasada edición, cuando partía como segundo favorito, pero se tuvo que retirar por lesión en un igualado partido ante el posterior campeón, el turco Altug Celikbilek.

Vistos los antecedentes, todos favorables para Barrere, y el buen desempeño de Janvier en la altura de Pozoblanco, la gran duda estaba en si el primero sería capaz de contrarrestar el potente saque del segundo. Y, a la vista del resultado, quedó claro que no tuvo ningún problema para hacerlo.

Pese a los siete aces que logró Janvier y a jugar con más de un 70% de primeros servicios, siempre estuvo a merced de un rival que le dominó claramente en los intercambios. Barrere logró muy pronto el primer break y eso le dio confianza. más aún cuando solventaba sus servicios sin aparentes problemas. Antes de que concluyera el set aún ampliaría la ventaja para saldarlo por 6-2.

La segunda manga fue más igualada en apariencia, pero daba la sensación de que en cualquier momento se decantaría a favor del favorito. Hasta cinco bolas de break logró salvar Janvier antes de que Barrere, con 3-2, logró el break, que consolidó a continuación para cerrar el partido en apenas una hora y trece minutos.

Humbert no sufre ante Nava y se cita ante Barrere

Humbert va de menos a más en el torneo. Solventó con suficiencia su debut, sufrió para doblegar al británico Paul Jubb en segunda ronda, en el mejor partido del torneo hasta el momento, y subió el nivel en cuartos de final para doblegar a un Nava que suele volverse muy peligroso conforme avanzan los partidos. El tenista galo no le dio opción. Con un porcentaje de primeros superior al 70%, dominó claramente con su saque y aprovechó más de la mitad de las opciones al resto que le ofreció su rival.

El primer set fue un visto y no visto. Y, en el segundo, Nava plantó cara y salvó alguna situación comprometida, pero Humbert acabaría rompiendo y sólo tuvo que mantener su regularidad con el servicio para anotarse el partido en poco más de una hora. Ahora le espera Barrere, al que ya se ha enfrentado en tres ocasiones en el circuito profesional, con dos triunfos para Humbert, el ultimo de ellos este mismo año en la primera ronda del ATP de Lyon.