Fran Ruiz cambia de aires en Italia y firma con el Gis Ottaviano

Cambia de aires pero no de país. Sigue en Italia, donde acumula bastante experiencia. En esta ocasión, a diferencia de lo que sucediera en verano de 2020, encadena dos etapas distintas en la vecina nación. Lo cierto es que Fran Ruiz pone punto final a su período en el Virtus Fano y firma con el Gis Ottaviano. De esta forma, el cordobés da otro giro a su trayectoria, que va a continuar en un club que milita en la Credem Banca Serie A3 y al que llega pleno de ilusión según sus primeras declaraciones.

El club cercano a Nápoles notificó la incorporación del receptor en la tarde del lunes. Y precisamente fue el Gis Ottaviano el encargado de ofrecer las palabras iniciales del jugador como nuevo miembro de su plantilla. “Me convencieron con un proyecto que me fascina mucho y no veo la hora de que llegue esta nueva oportunidad”, señaló el cordobés. Fran Ruiz se mostró seguro, además, de que “será un año lleno de grandes momentos”. Por supuesto, le cuestionaron sobre su rol de internacional por España. “La selección es algo mágico y para llegar ahí tienes que hacerlo bien con tu club. Yo espero que el Ottaviano me dé la oportunidad de quedarme en la selección y lograr los objetivos marcados”, expresó en este sentido.

Con su fichaje por el Gis Ottaviano, Fran Ruiz encara su tercera aventura en Italia. La primera la vivió de la mano del Pag Taviano, primera entidad del país transalpino en el que recaló. Después pasó por el Omonia Nicosia de Chipre antes de enfundarse la elástica del mencionado Virtus Fano. El cordobés, formado en la cantera del Adecor, tiene un amplio historial, casi siempre a máximo nivel. Referente del voleibol provincial y con importancia a nivel nacional, el receptor defendió los intereses de otros clubes como el Unicaja Almería, el Voleibol Teruel o el Can Ventura Palma.