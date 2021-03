Natalia Fischer y Miguel Muñoz arrancan con victoria el Open de Andalucía BTT XCO 2021

El enclave cordobés de Cerro Muriano acogió este pasado domingo la primera prueba puntuable del Open de Andalucía BTT XCO 2021. La modalidad olímpica del BTT vivió una intensa jornada con la celebración del V Rally Cerrobike, prueba que también sirvió como inicio para el VI Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO 2021. Buena parte de los bikers andaluces más destacados se dieron cita en el evento organizado por el CC Cerrobike, que fue todo un éxito en todos los aspectos, cumpliéndose a rajatabla todos los protocolos sanitarios vigentes para la práctica del ciclismo en Andalucía.

Al pertenecer a ambas competiciones, la prueba acogió a ciclistas de todas las categorías, desde los pequeños de promesas hasta los veteranos de máster 60. Precisamente las categorías de escuelas abrieron el rally con mangas muy vistosas y disputadas dando colorido a una jornada espectacular de BTT. En el caso de promesas y principiantes, puntuando solo para el provincial, mientras que alevines e infantiles tanto para el Open como para la competición cordobesa.

La manga central del día puso en liza a todas las féminas a partir de cadete y a los másters masculinos. Así, y completando un determinado número de vueltas en función de sus respectivas categorías, la malagueña Natalia Fischer (Fischer Scott) dominó con solvencia. Fischer venía de hacer un gran papel la semana previa en la primera cita del Open de España de la modalidad. Y eso que rivales de entidad como Almudena Rodríguez, Lucía Macho o Rocío Martín no se lo pusieron fácil. En el resto de categorías, gran nivel el mostrado por todos los participantes.

Este V Rally Cerrobike se cerró con la manga final, la que conforman las categorías masculinas cadete, júnior, sub 23 y élite, igualmente con unas parrillas de muchos quilates y una competencia que elevó el nivel de la carrera. El cordobés Miguel Muñoz (CD Ciclos Cabello), quien venía de cosechar sendas victorias en las dos primeras pruebas de las Diputación Córdoba XCM Series, hizo valer su condición de favorito para derrotar a especialistas del XCO como Alberto Mingorance o Raúl Bermúdez.

Así las cosas, el resto de ganadores por categorías fueron José Carlos Agudo (C.D. Puerto Lobo-Cabeza la Vaca) y Andrea García (C. Grupo Ciclista La Algarbía) en Promesa, Ángel Pérez (CC El Gallo) y Elena Tienda (CD de Ciclismo Diego Muñoz) en Principiante, Ignacio Romero (C. El Gurugú de Coria y Puebla) y Adriana Arredondo (Escuela Valero-BTT Pam) en Alevín, Carlos Tienda (CD de Ciclismo Diego Muñoz) e Irene García (CD Actrion Torre del Mar) en Infantil, Hugo Franco (Symisur Centauro Bikes) y Lucía Lara (CD Artanaca Setenil) en Cadete, Mario Fernández (AVIC) y Andrea Pascual (CC Puerto Real) en Júnior, Eric Sierra (Repsol Grupo Gasóleos/Moclín) y Lucía Macho (MMR Factory Racing Team) en Sub 23, José Antonio Cerezo (Repsol Grupo Gasóleos/Moclín) y Paqui Jiménez (Aquaslava CC) en Máster 30, Manuel Lucena (Gacosur) y Beatriz Gallego (CD Agonía Bike) en Máster 40 y Juan Moya (Kenza Sport Team) y Fabiola Muñoz (CD Kanina Bikes) en Máster 50/60.