El carrusel de CORDÓPOLIS (8-9 de mayo)

El conjunto blanquiverde vence al Fundación Albacete en un partido muy igualado y que se decantó en los minutos finales. Un encuentro que comenzó con la igualdad que caracteriza el nivel de ambos equipos. Tanto Córdoba Femenino como Fundación Albacete luchan por conseguir la permanencia directa en la Reto Iberdrola y, para ello, debían conseguir una victoria lo antes posible. Gracias a esto, ninguno de los dos equipos corrió muchos riesgos a lo largo de la primera parte, aunque las ocasiones seguían siendo blanquiverdes. Las de Pepe Contreras intentaban desequilibrar la balanza por medio de Paula Moreno y Laura González pero no fueron capaces de mover el electrónico y se fueron al descanso con un empate que sabía a poco.

Visto lo visto en la primera mitad, el cuadro blanquiverde sabía que podía hacer mucho daño a las espaldas de la zaga manchega y las locales comenzaron a buscar la velocidad por banda. De hecho, esto surtió efecto en el ecuador de la segunda parte cuando Celia Ruano se quedó sola ante la meta del Fundación Albacete, pero no fue capaz de resolver esta clara oportunidad. Aun así, el gol no tardó en llegar y, en un acercamiento muy similar, Ocón no perdonó y adelantó al Córdoba Femenino en una auténtica final. Sin embargo y a pesar de los tímidos intentos del conjunto visitante, las de Pepe Contreras aseguraron un triunfo importantísimo que le acerca nuevamente a la salvación matemática.