Brillante final de curso para Isidro Callejas

Espectacular fin de semana para Isidro Callejas. El piloto cordobés se reservó su mejor pilotaje para las citas de casa en Barcelona, donde firmó dos extraordinarias carreras, muy consistentes para un piloto de su edad. Así, consiguió dos nuevas victorias entre los rookies y un quinto y un segundo puesto general en la segunda de las pasadas, siendo este su mejor resultado de la temporada. Y es que el campeón de novatos llegó a la Ciudad Condal con muchas ganas de hacerlo bien ante la afición española, y ya en ambas sesiones libres trabajó junto a su equipo Brutal Fish Honda en el reglaje óptimo de su Honda Civic Type R TCR de cara a la competición.

En este sentido, en las rondas clasificatorias consiguió una vez más meterse en la Q2 entre los pilotos más rápidos del Europeo. Sin embargo, un problema con los neumáticos no le permitió pelear como en otras ocasiones, a lo cual se sumaban los 40 kilos extra de lastre en el Honda del español por el buen resultado en Monza. Con todo, Callejas logró una novena posición en parrilla para la carrera uno, y en la inversión, un ilusionante segundo puesto de salida para la segunda de las carreras.

En lo referente a la primera pasada, el cordobés hizo una excelente salida y en los primeros compases de la carrera consiguió incluso adelantar dos posiciones. Poco a poco iba mostrando un ritmo consistente. No obstante, en la vuelta tres, un incidente entre el Hyundai de Felice Jelmini y el Audi de Tom Coronel provocó que el safety car saliera a pista. En el relanzamiento, Callejas recuperó su ritmo alto, lo que le llevó a meterse en la pelea por el quinto puesto, en un batalla constante con Langeveld y Clairet, a los que pudo pasar en la última vuelta y alcanzar una meritoria quinta plaza, siendo primero entre los rookies.

En la jornada del domingo partió desde la segunda posición, pero por la zona sucia de la pista. En la salida perdió un puesto con su compañero de equipo Jack Young, y desde ahí comenzó una intensa lucha en la que Callejas se vio acechado por el piloto de Hyundai, Mehdi Bennani (campeón de Europa 2020), Sami Toufik y Teddy Clairet, de Peugeot. El cordobés aguantó la presión de grupo, y a falta de dos vueltas, una sanción a su compañero Young le hizo pelar por la segunda plaza. Callejas se erigió como un fortín y no cedió en ningún momento su posición, pasando bajo la bandera a cuadros en segunda posición absoluta y consiguiendo así su mejor resultado de la temporada.

Excelente curso para el joven piloto que sin duda se ha convertido en la promesa del automovilismo español en circuitos. “Ha sido un fin de semana muy difícil. En la carrera uno demostramos un ritmo consistente, algo que nos faltó un poco en la carrera dos, pero creo que el impulso de los aficionados en casa me ha dado ese plus extra por pelear y resistir la presión a la que me han sometido durante toda la carrera. He tenido una súper temporada, no esperaba al comienzo de la misma tener dos podios absolutos, una pole position y ser campeón entre los rookies. Ahora toca trabajar durante el invierno y exprimir toda la experiencia de este año para pelear por cosas más grandes en la temporada 2022”, afirmaba Callejas tras la cita.