Aboian y Dellien ganan el dobles del Torneo Internacional Córdoba Patrimonio

De manera previa a las dos semifinales individuales, los asistentes al II Torneo Internacional Córdoba Patrimonio de la Humanidad Tressis pudieron disfrutar de una magnífica final en el cuadro de dobles, en el que los primeros cabezas de serie, el argentino Valerio Aboian y el boliviano Murkel Dellien, tuvieron que llegar al supertiebreak para llevarse el triunfo ante la pareja española Imanol López y Benjamín Winter.

El duelo mostró mucha solidez de ambas parejas en el saque en el primer set, hasta que los sudamericanos rompieron en el octavo juego, en el que dominaban con claridad López y Winter, para imponerse luego por 6-3. La dupla nacional respondió en el segundo set, que arrancaron 0-3 arriba. Sin embargo, tras perder la ruptura a favor en el séptimo, Aboian y Dellien sacaron dos veces para ganar, sin conseguirlo. Los españoles forzaron la muerte súbita y colocaron el empate tras imponerse 7-4.

Todo quedó para un igualadísimo superdesempate, con continuos minibreaks, en los que López y Winter igualaron un 7-5 primero y un 9-7 después, lo que suponía dos puntos de partido, pero al vigésimo punto claudicaron (11-9).

Por su parte, Daniel Mérida y Javier Barranco protagonizarán este domingo una final netamente española en el cuadro individual del II Torneo Internacional Córdoba Patrimonio de la Humanidad Tressis, torneo ITF de 25.000 dólares en premios celebrado toda esta semana en las remozadas pistas del Real Aeroclub de Córdoba. La primera semifinal fue muy igualada en su primer set, aunque con un Daniel Mérida pujante siempre ante el teórico favorito, Valentin Royer. Tuvo varias bolas para romper el servicio en los primeros saques del galo, que se fue asentando con pero sin encontrar fisuras en su rival. Todo acabó en un tie break en el que Mérida perdonó la primera bola de set pero no la segunda (8-6). En la siguiente manga, el madrileño rompió a su rival en el segundo juego y supo sufrir el ataque posterior al resto de Royer para consolidarlo. Un segundo break sentenció el envite, que llegó a estar 5-0 a favor del español. Al final, 7-6 (6) y 6-1 en un total de 1 hora y 35 minutos de pelea.

En la segunda semifinal, el último preclasificado superviviente, Javier Barranco, tuvo un 3-2 y saque en el primer set, pero Martín Landaluce, su joven rival, fue capaz de recuperar el break. Cada juego empezó a costar sangre, sudor y lágrimas y aunque en el noveno, que el campeón del US Open Júnior ganaba 40-0, el cabeza de serie número 7 volvió a romper, Landaluce recuperó de nuevo la desventaja. Luego mantuvo su saque y dispuso de dos bolas de set al resto que no pudo aprovechar. En el tie break, Barranco no dio opción (7-1).

En el segundo parcial, el zurdo almeriense logró romper el saque de su rival en el segundo juego y se puso 3-0 con sufrimiento, tras salvar varias bolas de contrabreak. Landaluce no tenía margen de error, pero volvió a entregar su saque. El sexto juego pareció interminable, con tres puntos de partido al limbo de Barranco y varias ventajas también desaprovechadas del júnior, que al final pudo prolongar el encuentro. Incluso rompió luego, a la tercera ocasión, el saque de su rival y se puso 5-3. El almeriense servía otra vez para vencer, pero desperdició ocho match ball más y al séptimo break point, perdió el saque. Pero, de manera increíble, resolvió al resto para vencer 7-6 (1) y 6-4 en 2 horas y 17 minutos de tenis.