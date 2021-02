Alfaro: "Nos vamos con ese cabreo de sentir que hemos merecido más"

Otro duro varapalo. Y éste habrá que ver si no se convierte en irreversible. El Córdoba suma una nueva derrota, en esta ocasión en la cancha del filial del Sevilla, ante el que cedió por un postrero gol en la recta final del partido. Un choque, además, en el que sufrió la expulsión de uno de sus futbolistas. “Nos vamos con ese cabreo, con esa frustración de creer y sentir que nos hemos merecido más premio”, ha indicado Pablo Alfaro al término del encuentro, haciendo hincapié en que “de hecho, no nos llevamos ninguno a nivel de puntos”.

El preparado maño ha subrayado que sabían “de la dificultad del partido”, de “los puntos fuertes del rival y creo que el plan de partido ha estado bien interpretado”, incidiendo a su vez en que “hemos tenido más ocasiones que ellos, pero menos efectividad”, y "el futbol, muchas veces, es efectividad”.

En lo que respecta a la expulsión de Alberto del Moral, Alfaro ha expuesto que les ha pesado “ante un equipo tan poderoso como el filial del Sevilla”, el cual está “hecho a imagen y semejanza del primer equipo”, por lo que “se han ido los puntos y no queda más que seguir confiando que este es el camino para revertirlo”.

Ahora “vamos a descansar y pensaremos en el siguiente partido”, puesto que “tenemos que intentar ganar el siguiente, éste ya no tiene remedio”, ha afirmado, puntualizando que “no me gusta perder, pero no queda otra que asumir que la derrota forma parte del deporte” y hay que “pensar en el siguiente partido”.

Una derrota que supone un nuevo paso atrás del plantel blanquiverde de cara al objetivo de la promoción. Eso sí, el zaragozano ha querido insistir en que “nos metemos metas tan lejanas en el tiempo que no ayudan en nada”, resaltando de nuevo que “el filial del Sevilla es el equipo más físico de todo el subgrupo. Las disputas nunca las rehuye y como te minimices en eso, tienes muy pocas opciones”. Por tanto, ahora “hay que tirar de positividad y hay que pensar que este es el camino para nosotros y, lógicamente, si llegas cuatro o cinco veces, es más fácil que llegue el gol a que no llegues ninguna”.